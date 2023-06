Istat, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici dal 2009

Il tasso di disoccupazione in Italia raggiunge i minimi storici dal 2009: o meglio, se non consideriamo la parentesi pandemica, quello registrato dall'Istat a maggio è il dato migliore da 14 anni. A maggio 2023 prosegue la crescita dell'occupazione, secondo i dati Istat, ma rallenta il ritmo: l'incremento è dello 0,1%, pari a 21 mila occupati in più rispetto ad aprile. Rispetto all'anno precedente, gli occupati sono 383 mila in più (+1,7%), per effetto dell'aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine.

Però il livello di disoccupazione giovanile, che riguarda ragazzi e ragazze tra i 15 e i 24 anni, cresce del 21,7%, in aumento di 0,9 punti. Allo stesso tempo l'Istat registra un aumento generale del numero di occupati, anche se la crescita sta rallentando.