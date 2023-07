Istat, cresce del 3,2% il potere di acquisto delle famiglie

Il reddito delle famiglie consumatrici cresce del 3,2% nel primo trimestre dell'anno, che registra anche un aumento dello 0,6% della spesa per consumi finali. Sono i principali dati diffusi dall'Istat sulle famiglie consumatrici per le quali, nello stesso periodo, la propensione al risparmio è stata pari al 7,6%, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.