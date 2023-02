A Taste Firenze si incontrano le eccellenze che fanno grande il nostro Paese

Mancano pochi giorni alla 16esima edizione di Taste, un appuntamento dove si sveleranno le nuove tendenze enogastronomiche italiane e della food culture contemporanea. In programma dal 4 al 6 Febbraio alla Fortezza da Basso, in continuità con le edizioni invernali di Pitti Immagine Uomo, Pitti Immagine Bimbo, Pitti Immagine Filati, a tema «Taste. In viaggio con le diversità del gusto».

Cento le aziende e 538 gli espositori che partecipano per la prima volta e una presenza sempre più internazionale di buyer in arrivo anche dai mercati emergenti. Un evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane, frutto della tradizione, delle peculiarità territoriali e di straordinarie storie familiari e imprenditoriali. Dal salato al dolce, dai soft drinks agli spirits, passando per il design dedicato alla tavola, Taste è l’appuntamento di riferimento per scoprire le migliori aziende, i prodotti iconici e le tendenze del food & beverage, in un percorso fatto di proposte sempre più creative e consapevoli.

Un luogo dove i prodotti di qualità non solo non temono il confronto ma anzi collaborano e talvolta si fondono in progetti comuni. È il caso di My Gin Princi, il gin fashion che ha conquistato la moda a Pitti Uomo e agli eventi milanesi, che con la Biscotteria Vannino di Calenzano hanno dato vita ai «Biscotti al Gin» che saranno presentati proprio durante la manifestazione.

La storica Biscotteria Vannino di Calenzano che dal 1932 delizia i palati più golosi ed esigenti con i biscotti bio e abbinamenti speciali come i biscotti zenzero e limone, cioccolato e mirtilli, arancio e cannella, albicocca e rosmarino, le ciambelline al vino, i grissini con il formaggio del Mugello, la croccantella al tartufo e i cracker al rosmarino ha pensato di omaggiare questo prodotto, il Gin, di grande moda, creando due nuovi gusti: la frolla agli agrumi di My Gin Princi e il Biscotto agli arachidi.

Un modo per abbinare e accompagnare questo distillato in maniera sfiziosa e creare un momento magico sia per l’aperitivo che per un dopo pasto.

Un punto di partenza, in quanto a breve verranno presentate altre collaborazioni e alchimie tra artisti del gusto utilizzando il Gin: nei formaggi con il pluripremiato Formaggi De Magi e nel gelato con il celebre campione del Mondo di Sergio Dondoli.

Le collaborazioni tra eccellenze creano sinergie che spesso regalano grandi prodotti ma quando ad incontrarsi sono la competenza, la ricerca continua e la passione infinita per il proprio lavoro allora si creano “le squisitezze” rendono celebre il nostro paese nel mondo.