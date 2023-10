La Giornata Mondiale dell'Ordine di Malta porta il volontariato in piazza

L’Ordine di Malta torna in piazza e lo fa coinvolgendo 34 città italiane, insieme a altre 10 nazioni del mondo. Il 14 ottobre diventa così a tutti gli effetti la Giornata Mondiale dell’Ordine di Malta. Una giornata per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità, ma anche per presentare i diversi progetti e le iniziative che l’Ordine ha strutturato negli anni, a livello locale, nazionale e internazionale, e a favore delle fasce della popolazione più vulnerabili.

L'Ordine di Malta, ufficialmente noto come Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, è una delle istituzioni più antiche e prestigiose al mondo. La sua lunga storia ha inizio nel XI secolo, quando un gruppo di mercanti amalfitani istituì un ospedale a Gerusalemme per assistere i pellegrini cristiani in Terra Santa. Negli anni l’organizzazione si è poi trasformata in ordine religioso cavalleresco con una missione caritativa. La sua missione è infatti quella di essere al servizio dei poveri, dei malati, dei rifugiati e di coloro che sono ai margini della società. I suoi 13.500 membri, gli 80.000 volontari permanenti, coadiuvati da oltre 55.000 tra medici, infermieri, ausiliari e paramedici, si prendono cura ogni giorno di anziani, disabili, bambini, rifugiati, senzatetto, malati terminali, lebbrosi, tossicodipendenti in 120 paesi del mondo.

In Italia, l’Ordine di Malta opera attraverso i tre Gran Priorati e le Delegazioni che assistono i bisognosi con mense, distribuzione di pasti in strada, con vestiario e con diversi progetti di assistenza; l’ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta) segue la parte sanitaria con 1 ospedale a Roma e ambulatori in tutta Italia; il Corpo Militare è dedito all'assistenza sanitaria e umanitaria supportando la sanità militare in Italia e, in missioni di mantenimento della pace, anche all’estero; il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali, di prima emergenza e interviene in occasione di calamità naturali, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento Italiano della Protezione Civile e con importanti accordi con vari enti civili e militari, tra cui la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto per l’accoglienza ai migranti.

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, l’operato dell’Ordine di Malta si è reso protagonista di diverse iniziative per aiutare le popolazione dei paesi in guerra o colpiti da calamità naturali, prestando particolare attenzione alla categorie più fragili: follati, anziani e disabili bisognosi di farmaci e viveri, e consegnando generatori elettrici, medicinali, generi alimentari raccolti e donati dalle diverse entità dell’Ordine nel mondo.

Per conoscere di più in merito all’operato dell’Ordine di Malta, l’appuntamento è sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 9 alle 19 nelle seguenti città: Ascoli Piceno; Assisi; Bergamo; Brescia; Catania; Civitavecchia; Crotone; Faenza; Firenze; Frosinone; Genova; L’Aquila; Latina; Livorno; Loreto; Lucca; Messina; Milano; Modena; Napoli; Padova; Pavia; Pisa; Rieti; Roma; Sassari; Siena; Torino; Treviso; Varese; Venezia; Verona; Viterbo.