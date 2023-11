Al via il concorso per la riqualificazione dell'Ex-Seminario di San Massimo di Verona

La Diocesi di Verona ha annunciato con entusiasmo l'avvio di un concorso di idee per la riqualificazione dell'area dell'Ex-Seminario di San Massimo di Verona. L'iniziativa è stata accolta con favore dalla comunità locale e mira a coinvolgere attivamente la popolazione nella riflessione su come trasformare uno spazio al momento semi abbandonato in un luogo di nuova vitalità e significato.

Proprietaria dell'area insieme al Seminario vescovile, la Diocesi si è impegnata a ascoltare e valutare proposte innovative provenienti da ogni parte del mondo. La Fondazione San Zeno, ente non profit nato a Verona nel 1999, si è unita come sostenitrice del concorso. La fondazione, guidata da Sandro Veronesi, Presidente del Gruppo Calzedonia, è da sempre impegnata nella tutela, promozione e sostegno delle attività del territorio.

Dottor Sandro Veronesi e Monsignor Domenico Pompili

L'area dell'Ex-Seminario, estesa su circa 17 ettari nel quadrante ovest della Città di Verona, è stata utilizzata a partire dal 1959 e ha una storia profondamente intrecciata con il territorio veronese. La struttura, composta da tre ali e un corpo centrale, ha ospitato nel corso degli anni residenze dei seminaristi, aule scolastiche, laboratori didattici e spazi comuni, oltre a servizi come cucine, mense, macelleria, falegnameria e stamperia. Il complesso include anche un teatro-auditorium interrato da oltre 700 posti a sedere, sormontato dalla Chiesa di San Giuseppe, e un piccolo compendio di edifici rurali utilizzati in passato per la coltivazione della campagna circostante.

La storia del Seminario, dedicato alla crescita e all'educazione dei giovani con l'obiettivo di formare sacerdoti, ha vissuto un periodo di maggiore sviluppo negli anni Sessanta, accogliendo oltre settecento persone. Tuttavia, negli anni Ottanta, il complesso ha subito un progressivo abbandono e una parte è stata destinata ad altre funzioni. Attualmente, l'ala nord ospita servizi della Diocesi di Verona e durante l'emergenza pandemica è stata utilizzata per scopi sanitari.

Il concorso di idee si propone di rigenerare questa area ricca di storia e simbolismo attraverso la partecipazione della comunità. Aperto a tutti, il concorso mira a coinvolgere individui, imprese, enti pubblici e privati, associazioni, università, istituti di formazione e ricerca, nonché istituti scolastici. L'obiettivo è individuare un'idea capace di coniugare le eredità del passato con le sfide e le potenzialità del futuro, rispettando il contesto e la vocazione sociale dell’area.

Le proposte potranno essere presentate dal primo dicembre 2023 fino alle ore 11:59 della mattina del 27 marzo 2024 attraverso l'iscrizione online sul sito www.exseminariosanmassimo.org. Ai vincitori, selezionati come primo, secondo e terzo classificato, verrà attribuito un premio in denaro, per un totale di euro 50.000.

Questo concorso rappresenta un'opportunità unica per la comunità di contribuire attivamente alla creazione di un nuovo capitolo nella storia dell'Ex-Seminario di San Massimo, trasformandolo in un luogo dinamico e significativo per le generazioni future.