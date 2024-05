I dimenticati degli affetti avversi - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Perché in Italia è difficile parlare di effetti avversi dei vaccini anti-Covid? La scorsa settimana la multinazionale anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato il ritiro del suo farmaco in tutto il mondo. Ufficialmente il siero contro il Coronavirus è stato tolto dal commercio perché non più richiesto: conclusa la pandemia sarebbe finita anche la necessità di sottoporsi all'iniezione.

Vaccini le indagini negate

Migliaia di americani hanno denunciato di essere vittime degli effetti avversi da siero anti-Covid. Ma nonostante la gravità delle patologie riscontrate, di cui molti soffrono ancora, la sanità pubblica non approfondisce la ricerca su sicurezza ed esiti delle immunizzazioni.

Superba retromarcia

L'inchiesta della procura del capoluogo ligure, culminata con l'arresto del presidente Giovanni Toti, porta con sé un rischio: fermare la «rivoluzione» che ha scosso la città da un immobilismo durato decenni.

Il sorpasso. Perché il cervello oggi si ammala più del cuore

Le disfunzioni neurologiche sono ormai la prima causa di patologia a livello mondiale, superando i problemi cardiaci (che mantengono però la mortalità più alta). Ma cosa sta succedendo a questi due organi così importanti per il nostro benessere?

Bhutan. Viaggio nel regno del drago tonante

Incastonato nel cuore dell'Asia, grande il doppio della Lombardia, è uno dei Paesi più «elevati» al mondo. Aggrappato all'Himalaya, spazia da foreste rigogliose a risaie a perdita d'occhio. Fuori dalle rotte del turismo di massa, sta diventando una nuova meta per gli amanti degli itinerari a lungo raggio. Templi buddhisti, città moderne e accoglienti (non esistono i semafori) e una filosofia di vita, sancita per legge dal re, che si basa sull'indice di «Felicità interna lorda».