Guerra Russia-Ucraina; Usa smentisce coinvolgimento nell'attacco al Cremlino

«Menzogne», così ha replicato Washington alle accuse avanzate ieri da Mosca di un suo coinvolgimento diretto nell'ormai discusso attentato con i droni al Cremlino

Anzi, crescono negli Usa le ipotesi che la Russia possa aver orchestrato l'attacco al Cremlino nel tentativo di trasmettere l'urgenza della guerra al suo popolo creando le condizioni per una più ampia mobilitazione, tesi sostenuta dal think tank americano Isw. In questo quadro, la Cina prova a invitare entrambi i fronti alla calma e alla moderazione. Ma la tensione resta alle stelle.