Georgieva (Fai): «L’economia mondiale migliora»

Al World Economic Forum di Davos Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fmi ha spiegato che le prospettive per l’economia mondiale «sono migliorate ma dobbiamo essere cauti, in particolare non sappiamo bene come evolverà l’inflazione».«Dobbiamo stare attenti a non passare da un eccessivo pessimismo a un eccessivo ottimismo. Dobbiamo rimanere nel mezzo di questo spettro ancorati a un sano realismo che è nel miglior interesse del mondo

Dietro le prospettive positive la ripresa annunciata del mercato cinese