La fine del sindacato - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Niente più dell'erba alta illustra l'attuale stato di Milano e il ruolo del suo sindaco. Nelle aiuole crescono le erbacce senza nessuno che si occupi di tagliarle. Con la scusa che in questo modo si alimenta la biodiversità (ma in realtà la motivazione è che riducendo la manutenzione del verde pubblico si risparmia), Beppe Sala ha trasformato quelle aree nella più efficace rappresentazione del capoluogo lombardo, dove non regna l'efficienza meneghina ma il caos.

Sindacato da pensione

Una rappresentanza sempre meno incisiva, le tentazioni politiche, il mancato ricambio generazionale. Alla vigilia del 1° maggio, le organizzazioni dei lavoratori vivono la loro crisi più grave.

Dai boss all'oblio

Sono circa 10 mila le unità immobiliari, molte delle quali al Nord, sequestrate dallo Stato alle mafie. Ma a un gran numero di queste non si trova una nuova destinazione, e si finisce per dimenticarle (spesso ci vivono i vecchi proprietari). Una proposta cerca di dare un senso a tale patrimonio.

Tecno-flop

Dalle auto a guida autonoma ai visori per la realtà virtuale, passando per il «5G» (la quinta generazione della telefonia mobile), ma anche per certe attese di risparmio delle energie rinnovabili. Sono solo alcune delle invenzioni e alternative, lanciate da aziende protagoniste dell'economia globale, che dovevano rivoluzionare il nostro modo di vivere. Per ora, invece, restano confinate in una dimensione tra fantasia e impraticabilità. Perché troppo costose, troppo complicate, semplicemente troppo..

In Cina il cliente ha sempre ragione

Nel Paese asiatico è in crescita una classe media - con decine di milioni di persone - che fa acquisti. L'offerta di negozi, grandi magazzini e ristoranti si adegua. L'obiettivo è fidelizzare chi compra con servizi dedicati, che sono impensabili in Occidente.