La Fed alza i tassi di interesse negli Usa dello 0,25%

La Federal Reserve ha annunciato il rialzo (ennesimo) del costo del denaro dello 0,25%. I tassi di interesse quindi raggiungono il livello record del 5% che non veniva toccato dal 2006. E nei prossimi mesi ci saranno ulteriori aumenti dato che «la strada per riportare l'inflazione al 2% è ancora lunga» come dichiarato dal segretario della Fed, Jerome Powell

Per quanto riguarda poi la situazione del sistema bancario Usa, minato dal crollo ad esempio di Silicon Valley Bank, Powell ha spiegato che «il sistema è solido e si posso tranquillamente gestire le crisi di piccole banche...»