Esoscheletri, droni subacquei e molto altro, la Difesa mostra i nostri programmi avanzati

Il Ministero della Difesa partecipa all’edizione 2023 del Forum della Pubblica Amministrazione (PA) con personale appartenente alle quattro Forze armate e alcuni progetti “Dual Use” (destinati cioè al mercato civile e militare) di ricerca e innovazione tecnologica (R&T) sviluppati dai Centri di test della Difesa sotto l’egida del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli Armamenti (Segredifesa), nonché nell’ambito del Piano nazionale della ricerca militare gestito da Segredifesa, iniziative esemplificative delle attività di R&T nonché dell’incremento del patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell’alta tecnologia, sia in ambito nazionale, sia internazionale.

Da oggi al 18 maggio presso il Palazzo dei Congressi a Roma (https://www.forumpa.it/), sarà allestito lo stand della Difesa e qui saranno illustrati il progetto Boomer (reconfiguraBle autonOmOus systeM for undErwater warfare), che ha come scopo la realizzazione di un insieme di sistemi autonomi per l’ambito marino; il progetto Emaris (Esoscheletro modulare arti inferiori e superiori), che prevede lo sviluppo di un esoscheletro modulare passivo, ovvero non alimentato da energia elettrica, per gli arti inferiori e superiori e il progetto Vuhlcan (Vision Under Hatch for Land Carriers through Assisted Navigation), che permette la guida dei veicoli a sportello chiuso o in condizioni di scarsa visibilità.

Tenuto conto della valenza dei programmi della Difesa, spesso trainanti sotto il profilo tecnologico per l'intero Paese, e delle ampie possibilità di applicazione duale, con la sua presenza al Forum PA la Difesa ha l’occasione per sottolineare che il potenziale di sicurezza di una nazione dipende non soltanto dalle capacità operative delle sue Forze armate ma, in misura significativa, anche dal livello tecnologico, dalle capacità produttive, dal posizionamento internazionale e dall'autonomia della sua industria per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza, con particolare attenzione alla valorizzazione delle eccellenze espresse dalle piccole e medie imprese, le startup, le Università e i centri di ricerca pubblici e privati.