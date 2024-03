La digitalizzazione rivoluziona l'autoscuola: Sermetra Holding guida il cambiamento

Le recenti statistiche ministeriali del 2022 pongono in luce una verità incontestabile: la formazione offerta dalle Autoscuole registra un tasso di successo del 65.05%, nettamente superiore al 30.26% dei candidati privati. Questo dato sottolinea l'importanza della formazione professionale, soprattutto quando integrata con strumenti digitali.

Ma come si sposa la tradizione dell'istruzione con un mondo in continua digitalizzazione? Il progetto "Drive the Future" di Sermetra Holding offre una risposta tangibile a questa domanda, amalgamando l'ambiente digitale con l'esperienza pratica offerta dalle Autoscuole.

Con "Drive the Future", il Gruppo Sermetra Holding propone di incontrare gli studenti nel loro contesto digitale preferito, per poi accompagnarli attraverso un percorso formativo presso le Autoscuole, affiancati da esperti del settore. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'istruzione e promuovere una cultura della sicurezza stradale più diffusa.

Il concorso non solo beneficia le Autoscuole e gli allievi, ma premia anche l'uso integrato degli strumenti digitali messi a disposizione dal Gruppo Sermetra Holding.

Luca Andreoli, Presidente e Co-CEO del Gruppo Sermetra Holding, ha commentato: "Drive the Future non è solo un'iniziativa commerciale, ma soprattutto un impegno tangibile per promuovere la cultura della sicurezza stradale e per digitalizzare il settore delle Scuole di Guida in Italia. Sermetra Holding è un 'phygital group', un'impresa che considera la fisicità della rete come un valore insostituibile, perfettamente integrata con le soluzioni digitali. Crediamo fermamente che le Autoscuole svolgano un ruolo cruciale nel plasmare un futuro più sicuro per tutti gli utenti della strada, soprattutto i più vulnerabili".

Sermetra Holding è un Gruppo "phygital" che combina piattaforme tecnologiche basate su cloud con una vasta rete di punti fisici. Con oltre 900 Scuole di Guida servite, il Gruppo mira a sostenere la digitalizzazione nel settore, alzando gli standard di formazione nelle Autoscuole attraverso l'innovazione digitale.