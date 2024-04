Sventato terroristico attacco a Düsseldorf. Tre minorenni arrestati

I tre, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, sono « fortemente sospettati di aver pianificato un attacco terroristico di matrice islamica e di essersi impegnati a realizzarlo», hanno detto i pubblici ministeri in una nota.



Tutti e tre si erano anche « impegnati a commettere un reato: omicidio e omicidio colposo», hanno aggiunto i pubblici ministeri di Düsseldorf. Gli investigatori non hanno fornito ulteriori dettagli sul presunto complotto, affermando che l'inchiesta era ancora in corso.

Ma il quotidiano più venduto in Germania Bild ha riferito che i giovani avrebbero pianificato di compiere attacchi con bottiglie molotov e coltelli in nome dello Stato islamico. Si ritiene che i loro obiettivi siano i luoghi cristiani e polizia, secondo il rapporto, secondo il quale i sospettati stavano anche valutando se procurarsi armi da fuoco. Il Paese è inoltre particolarmente preoccupato per le violazioni della sicurezza mentre si prepara a ospitare i campionati europei di calcio da metà giugno a metà luglio. A gennaio la polizia ha arrestato tre persone per un presunto complotto contro la cattedrale di Colonia la notte di Capodanno.

La Bild ha riferito che i sospettati erano tagiki che agivano per lo Stato islamico-Khorasan (Isis-K), lo stesso gruppo ritenuto responsabile materiale del massacro mortale di marzo in una sala da concerto di Mosca. «Il pericolo del terrorismo islamico rimane acuto», disse all’epoca il ministro dell’Interno Nancy Faeser, descrivendo il ramo Khorasan come «attualmente la più grande minaccia islamica in Germania». Gli estremisti islamici hanno commesso diversi attacchi violenti in Germania negli ultimi anni, il più mortale è stato l’assalto di camion al mercatino di Natale di Berlino nel dicembre 2016 che ha ucciso 12 persone.

A ottobre, la procura tedesca ha anche accusato due fratelli siriani di aver pianificato un attacco ispirato dall’Isis contro una chiesa in Svezia. Nel dicembre 2022, un islamista di origine siriana è stato incarcerato per 14 anni per un attacco con coltello su un treno in Baviera in cui sono rimaste ferite quattro persone. Secondo un rapporto dell’agenzia federale di intelligence interna BfV, il numero di persone nello spettro estremista islamico in Germania è sceso da 28.290 nel 2021 a 27.480 nel 2022. Tuttavia, presentando il rapporto, Faeser ha affermato che l'estremismo islamico «resta pericoloso». La Germania è diventata un bersaglio per i gruppi jihadisti durante il suo coinvolgimento nella coalizione che combatte l’ISIS in Iraq e Siria e il suo dispiegamento in Afghanistan.