L'esercito di Kiev non sfonda; nuova strategia per la controffensiva

Questa notte attorno alle tre un attacco ucraino ha danneggiato il ponte sullo Stretto di Kerch che collega la Russia alla penisola di Crimea occupata. I canali militari russi su Telegram riferscono che due missili hanno colpito una campata del ponte stradale e che una sezione limitata sarebbe crollata. I danni non sono ancora chiari ma per il momento il passaggio delle auto per adesso è stato bloccato come anche quello dei treni anche se il ponte ferroviario che corre parallelo alla strada non sarebbe stato danneggiato. Nelle prime due settimane della controffensiva lanciata contro la Russia, l'Ucraina ha perso fino al 20% delle armi in dotazione all'esercito. Lo hanno dichiarato funzionari americani ed europei al New York Times. Molti mezzi inviati dall'Occidente, in particolare carri armati e veicoli corazzati su cui si basavano i piani iniziali per riconquistare i territori occupati dai russi, sono stati danneggiati o distrutti. I comandanti della controffensiva ucraina sono stati costretti a ripensare la strategia. Grazie a un cambio di tattica di Kiev, basato principalmente sull'uso di artiglieria e missili a lungo raggio, le perdite sono diminuite al 10% del totale. Tuttavia, il calo delle perdite potrebbe essere attribuito anche al rallentamento delle operazioni. Secondo i piani iniziali, l'Ucraina avrebbe dovuto conquistare solo cinque delle 60 miglia di territorio lungo cui si dovrebbe svolgere la controffensiva, che prevede un'avanzata verso Sud per spaccare in due le forze russe.

Il problema delle mine

Secondo un alto funzionario ucraino citato dal Washington Post, l'esercito russo ha minato una porzione di territorio compresa tra i 5 ei 16 chilometri di fronte alle principali roccaforti, installando anche cavi elettrici. Queste difese hanno avuto successo nel rallentare l'avanzata ucraina, secondo l'esercito ucraino. Nei campi agricoli dell'Ucraina meridionale, dove gran parte della controffensiva si sta svolgendo, i veicoli da combattimento Bradley, molto richiesti dagli ucraini, si imbatterebbero quotidianamente in mine anticarro. Il funzionario di Kiev ha aggiunto che l'Ucraina ha ricevuto meno del 15% delle attrezzature di sminamento e ingegneria richieste dall'Occidente. Il comando delle forze ucraine ha riferito che gli invasori russi hanno concentrato i loro sforzi principali nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Maryinka. Nell'ultima giornata si sono verificati un totale di 39 scontri secondo quanto riferito nelle ultime 24 ore. Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio sono state registrate diverse esplosioni nella regione di Kharkiv. Gli allarmi aerei hanno suonato anche negli oblast di Sumy (a Nord), Poltava (a Est) e Zaporizhzhia (a Sud). I colpi potrebbero essere partiti da missili S-300, e hanno spinto i residenti a rifugiarsi. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, lo ha confermato sul suo canale Telegram. Il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha annunciato la morte di un civile dopo 69 attacchi lanciati dai russi nel territorio. Più a Sud, nella Crimea occupata dai russi dal 2014, il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, ha dichiarato che le forze di difesa aerea e la flotta russa di stanza nel Mar Nero hanno intercettato nove droni ucraini sopra il porto della città. Le autorità della regione non hanno segnalato danni

Proseguono le purghe all'interno dell'esercito russo

Fonti russe hanno riferito il 15 luglio che il comando militare russo ha licenziato il comandante della 106a divisione aviotrasportata delle guardie (VDV), il maggiore generale Vladimir Seliverstov. Il motivo del licenziamento di Seliverstov è attualmente sconosciuto, ma si ipotizza che possa essere associato al fatto che Seliverstov avrebbe parlato a nome dei suoi soldati. La 106a divisione VDV opera nell'area di Bakhmut dal gennaio e ha recentemente affrontato l'operazione di controffensiva ucraina sul fianco settentrionale di Bakhmut. Il licenziamento di Seliverstov potrebbe far parte di un'epurazione in corso di comandanti insubordinati da parte del comando militare russo e potrebbe suggerire che la corrosione della catena di comando russa in Ucraina sta accelerando più velocemente di quanto si creda. In precedenza, il comando militare russo aveva licenziato il comandante della 58a armata di armi combinate (distretto militare meridionale), il maggiore generale Ivan Popov, per aver criticato il capo di stato maggiore russo e il comandante generale, il generale dell'esercito Valery Gerasimov, sulla situazione a Zaporizhia rivolgendosi direttamente a Vladimir Putin. Le lamentele di Popov erano incentrate sulla mancanza di rotazioni per le sue truppe, nonché sulle pesanti perdite e sulla mancanza di efficaci capacità di controbatteria. Questi problemi potrebbero influenzare le forze russe in tutto il teatro in Ucraina, e il licenziamento di Seliverstov solo quattro giorni dopo il licenziamento di Popov suggerisce che il comando russo potrebbe aver licenziato Seliverstov per ragioni simili.

L'esercito russo allo sbando

Nonostante Vladimir Putin abbia affermato che "la controffensiva ucraina non ha successo perché il nostro esercito sta agendo in modo eroico", i problemi endemici all'interno dello sforzo bellico russo in Ucraina, aggravati dalle decisioni errate prese dai leader politici e militari di alto livello, stanno probabilmente spingendo i comandanti a sfidare i loro superiori nella speranza di preservare le loro forze e guidare unità efficaci in combattimento. Le azioni riportate da Popov hanno chiaramente superato il limite dell'insubordinazione. Seliverstov potrebbe aver seguito l'esempio di Popov, o la leadership militare russa potrebbe aver licenziato Seliverstov per timore che agisse allo stesso modo. Il licenziamento di Seliverstov dimostra che esiste una grande preoccupazione all'interno della leadership militare russa per la catena di comando in Ucraina. Le sfide di Popov, del comandante del VDV russo, colonnello generale Mikhail Teplinsky, e del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, all'autorità di Gerasimov e Shoigu hanno stabilito un precedente di insubordinazione che potrebbe minare il sostegno al comando militare russo tra gli alti ufficiali. Anche il comandante del battaglione "Vostok", Alexander Khodakovsky, che guida le forze che si difendono contro le controffensive ucraine nell'oblast di Donetsk occidentale, ha amplificato le lamentele di Popov sulla mancanza di capacità di controbatteria russe il 15 luglio, suggerendo che la controversia con il licenziamento di Popov potrebbe spingere altri comandanti a esprimere pubblicamente le loro frustrazioni.

Arresti anche tra le file dell'FSB

Le autorità russe hanno arrestato il 14 luglio l'ex ufficiale del servizio di sicurezza federale russo (FSB), il colonnello Mikhail Polyakov, che gestiva diversi popolari canali Telegram. Si dice che Polyakov sia stato in precedenza capo del servizio FSB di Mosca per la protezione dell'ordine costituzionale. Fonti interne russe hanno affermato che Polyakov era in frequenti contatti con il Dipartimento dei rappresentanti militari del Ministero della Difesa russo e ha utilizzato la sua affiliazione con l'FSB per perseguire i suoi obiettivi personali non specificati, possibilmente utilizzando informazioni riservate per diffamare i funzionari russi. Si crede che Polyakov fosse coinvolto nella distribuzione della registrazione audio di Popov. Alcuni ritengono che l'arresto recente del viceministro russo per lo sviluppo digitale Maxim Parshin per corruzione sia correlato alla lotta interna nel Cremlino per il controllo dello spazio informativo online e hanno osservato che funzionari dell'amministrazione presidenziale come il primo vicecapo di stato maggiore dell'amministrazione presidenziale russa Sergey Kiriyenko controllano anche una serie di canali Telegram. Alcuni commentatori ironizzano sul fatto che l'FSB sia passato dal controllo della Russia alla lotta per il controllo di Telegram, mentre altri ritengono che l'arresto di Polyakov potrebbe essere solo l'inizio di una guerra per il controllo delle fonti interne sull'internet russo.

Tutti contro tutti per il controllo dell'informazione online

Se l'affiliazione di Polyakov a numerosi canali Telegram interni è vera, allora è evidente che i funzionari russi considerano lo spazio informativo russo come una fonte di autorità importante per promuovere i propri interessi e screditare i propri oppositori agli occhi degli elettori. Alcuni hanno chiesto retoricamente chi volesse screditare l'FSB tramite l'arresto di Polyakov, mentre altri hanno osservato che tali lotte interne non erano così evidenti prima del 2022. L'ammutinamento del finanziere del gruppo Wagner potrebbe aver spinto i funzionari russi a cercare di screditare o eliminare gli oppositori che controllano alcune delle fonti interne di Telegram per mantenere la loro posizione. Quello che è certo è che l'onda lunga provocata dalla rivolta tentata da Yevgeny Prigozhin sia solo all'inizio.