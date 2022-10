Quella che doveva essere la tradizionale festa di Halloween per le strade di Itaewon, uno dei quartieri della movida di Seoul in Corea del Sud, si è trasformato in una tragedia.

Circa 50 persone sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare dopo aver subito un arresto cardiaco in apparente connessione con una festa di Halloween, hanno dichiarato i vigili del fuoco che hanno sottolineato di aver ricevuto "almeno 81 chiamate da persone di Itaewon che dicevano di avere difficoltà a respirare". Le autorità stimano che ci siano circa 100 persone coinvolte, compresi i feriti, ma il numero esatto delle vittime non è noto.

Il presidente Yoon Suk-yeol ha ordinato ai funzionari di prestare rapidamente i primi soccorsi e curare le persone. Contemporaneamente, il primo ministro Han Duck-soo ha dato istruzioni ai funzionari di fare il massimo sforzo per ridurre al minimo i danni. Nel frattempo, il sindaco di Seoul Oh Se-hoon, in visita in Europa, ha deciso di tornare immediatamente in Corea in seguito all'incidente.

In totale sono state mobilitate 142 ambulanze per l'area.

Sebbene non sia ancora chiara la dinamica dei fatti, sui social si susseguono messaggi che invitano a tenere il naso e la bocca coperti, a non accettare caramelle o dolci per strada e a non bere alcun tipo di drink.





[aggiornamento 18.10 - 01.10 KST ]

Le vittime sembrerebbero essere soprattutto donne intorno ai 20 anni. Tutti i feriti sono stati trasferiti al Soonchunhyang University Hospital, al National Medical Center, all'Ewha Womans University Mokdong Hospital, al Gangbuk Samsung Hospital, al Seoul St. Mary's Hospital, al Chungang University Hospital, al Seoul National University Hospital e allo Yeouido St. Mary's Hospital. Anche i team di supporto medico in caso di catastrofi presso l'ospedale universitario nazionale di Seoul, l'ospedale universitario Gangdong Kyunghee e l'ospedale universitario di Hanyang sono arrivato sulla scena per salvare i feriti. Inoltre, un centro medico di emergenza temporaneo è stato installato a Hangang-ro vicino alla stazione di Itaewon per curare i feriti.

Nella zona di Itaewon, le feste si sono svolte in vari luoghi nel fine settimana prima di Halloween. Si ritiene che l'incidente sia avvenuto quando una folla si è radunata in uno stretto vicolo su una strada in discesa vicino all'Hamilton Hotel.

L'agenzia di polizia metropolitana di Seoul istituirà una sede investigativa per indagare sulle circostanze specifiche dell'incidente.



[aggiornamento 19.30 - 02.30 KST ]



Secondo le prime dichiarazioni dei vigili del fuoco intervenuti a Itaewon sarebbero i 59 morti e 150 le persone ferite. Una ragazza presente sul posto ha dichiarato alla Yonhap: "All'improvviso, tutti sono caduti davanti e le persone dietro sono state schiacciate".



[aggiornamento 20.08 - 03.08 KST]

Il numero dei morti è in continuo aumento: sono 120 i decessi accertati e 100 i feriti. Le autorità comunicano che il numero potrebbe salire ancora. In corso ora una conferenza stampa d’emergenza. La prossima è convocata per le 4 am KST (ore 21)



[aggiornamento 21.06 - 04.06 KST]



Sale a 146 il numero delle vittime. 150 i feriti. Lo riporta il dipartimento di Yongsan.

I primi soccorsi

Rianimazione per strada

La folla viene schiacciata nel tentativo di scappare dal quartiere