Germania, arrestati due minorenni. Preparavano un attentato

La polizia ha arrestato due giovani nel Nord Reno-Westfalia e nel Brandeburgo che avrebbero pianificato un attacco terroristico. Come riferitodagli ambienti della sicurezza, il quindicenne principale sospettato e un sedicenne avrebbero discusso dell'intenzione di sferrare un attacco contro presunti "infedeli". WDR e “Tagesspiegel” hanno riferito per primi i dettagli dell’operazione antiterrorismo.

Il quindicenne del Nord Reno-Westfalia avrebbe considerato come possibili destinazioni una sinagoga e un mercatino di Natale. Secondo il ministro degli Interni della NRW Herbert Reul (CDU), i giovani si sarebbero accordati su uno specifico mercatino di Natale come obiettivo dell'attacco. Un giovane ha scritto dei piani di attacco in un gruppo di chat. «Alla fine hanno concordato un piano molto specifico per attaccare un mercatino di Natale e tutto era molto concreto», ha detto mercoledì sera a Düsseldorf il politico della CDU.

Secondo gli ambienti della sicurezza, inizialmente la gravità dei piani non era chiara. Tuttavia, poiché il quindicenne ha recentemente menzionato una data precisa e un luogo pubblico, martedì la polizia è intervenuta per sicurezza.Mercoledì il tribunale distrettuale di Leverkusen ha emesso un mandato d'arresto contro il quindicenne. È accusato di aver pianificato e preparato un attacco terroristico islamico. Secondo Reul è tedesco-afghano. Martedì è stato quindi arrestato a Burscheid.Il Ministero degli Interni ha reso noto che il sedicenne arrestato a Brandeburgo era un giovane di nazionalità russa sospettato espressamente di aver preparato un attentato. L'arresto è avvenuto nella cittadina di Wittstock/Dosse, nel nord-ovest del Brandeburgo. La segnalazione è arrivata da ambienti di tutela costituzionale del Brandeburgo e del Nord Reno-Westfalia. Inizialmente non era chiaro se anche lui fosse stato arrestato. Secondo le informazioni di "Tagesspiegel",« il sedicenne sarebbe un appassionato di armi. Lui e suo fratello sono estremamente violenti». Secondo il “Tagesspiegel” quando è stato arrestato aveva con sé un coltello.

Attacco terroristico annunciato su Telegramper il 1° dicembre

Secondo le informazioni della WDR, il quindicenne arrestato nel Nord Reno-Westfalia avrebbe annunciato in un video distribuito su Telegram un attacco terroristico in Germania per venerdì (1° dicembre). Secondo il rapporto avrebbe discusso con il sedicenne di un attentato con ordigni incendiari o con un piccolo camion in un mercatino di Natale o in una sinagoga di Colonia. Secondo le informazioni della WDR, «entrambi i giovani sono considerati simpatizzanti della milizia terroristica Stato Islamico (IS)». Il fatto che i due giovani avessero in mente un mercatino di Natale ricorda molto da vicino l'attentato del 19 dicembre 2016 sulla Breitscheidplatz a Berlino. A quel tempo, il terrorista tunisinoAnis Amri (poi ucciso il 23 dicembre a Sesto San Giovanni (Milano) durante un controllo di polizia all'esterno della locale stazione ferroviaria), entrò nel mercatino di Natale con un camionin precedenza rubato. Quella sera morirono 13 persone(una di queste anni dopo), oltre a 56 feriti.

Prima dell'annuncio dei due arresti, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha annunciato: «Nel contesto del conflitto in Medio Oriente, il rischio di possibili attacchi terroristici contro il popolo e le istituzioni ebraiche e israeliane nonché contro l'Occidente" è aumentato in modo significativo». Tuttavia, il pericolo maggiore per la Germania non viene dai sostenitori di Hamas o degli Hezbollah filo-iraniani, che si trattengono dal rilasciare dichiarazioni pubbliche. Sono i gruppi terroristici come al-Qaeda e lo Stato islamico che incitano (in particolare i giovani) chiedendo vendetta. A Duisburg, ad esempio, alla fine di ottobre è stato arrestato un minorenne accusato di avere progettato un attacco contro una sinagoga.