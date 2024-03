La cura De Luca - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Donald Trump è politicamente scorretto. I suoi detrattori ne descrivono spesso le bugie, criticando il modo in cui taglia la realtà con l'accetta, ribaltandola. Ma forse è proprio per quello che ai commentatori appaiono delle enormi grossolanità che agli americani piace. Dopo anni di politicamente corretto, gli elettori vogliono discorsi diretti e non più accomodanti. Soprattutto, non ne possono più di sentirsi sotto esame e colpevoli per qualche cosa che ritengono di non aver fatto. Si spiega cosi l'incredibile ciclone che sta terremotando quella che è considerata la più grande democrazia del mondo.

Terapia d'urto. Così De Luca ha terremotato la sanità in Campania

Ospedali al collasso, prestazioni in grave deficit, inchieste e rinvii a giudizio. E questo nonostante un bilancio da 15 miliardi di euro... Nella regione del Sud la salute è un miraggio «grazie» alla gestione del suo governatore-sceriffo.

Rabbia in divisa

Accusate per le «manganellate» alle proteste pro Palestina, nelle forze dell'ordine cresce il malessere. Panorama ha letto le chat di agenti e funzionari, dove si capisce che a sconvolgere è specialmente l'appoggio dato dal presidente Sergio Mattarella ai manifestanti. Più che l'accaduto, però, preoccupa il futuro prossimo. Si stanno organizzando infatti le contestazioni per il G7 che si svolgerà in Puglia. E si mobilita anche il fronte antagonista

Il viaggio al centro delle sette

Quattro milioni di italiani sono vittime di personaggi carismatici come di organizzazioni occulte che manipolano le menti per trarre profitti economici o sessuali. In certi casi si arriva anche alla morte. Ma allo Stato mancano gli strumenti per intervenire.

Dodici mostre che valgono un viaggio

Berlino, Parigi, Londra, ma anche Firenze, Roma, New York e San Francisco. Ecco dove scoprire le esposizioni di arte moderna e antica nei prossimi sei mesi. E perché.