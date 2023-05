Maltempo, a Conselice: «via dalle case allagate per motivi sanitari»

Permane l'allerta rossa per criticità idraulica sulla pianura e sulla collina della Romagna. E dopo giorni e giorni a contatto con acqua stagnante e putrida, è stato imposto ai cittadini ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari. La sindaca di Conselice, Paola Pula, ha firmato l'ordinanza di sgomberare la zona alluvionata. Le code per la vaccinazione di antitetanica sono infinite: questa settimana ne sono state effettutate 110 e nel pomeriggio si procede a oltranza per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti.

«La misura, presa in accordo con la Giunta e sentiti i capigruppo, - ha dichiarato la Sindaca Pula - si è resa necessaria viste le difficoltà di smaltimento delle acque dall'abitato di Conselice, dovuta alle grandi quantità di acqua presente sul territorio. La pericolosità della situazione è legata strettamente, e unicamente, al contatto con le acque stagnanti».