Fari accesi pure sulla bambola della Ferragni

«Occhioni azzurri e sguardo sognante». Su Amazon è ancora in vendita. Il prezzo è sceso da 34,99 euro a 24,99 (non sappiamo se lo sconto sia dovuto alle polemiche), ma la presentazione della Trudi-limited edition della bambola alta 34 centimetri di Chiara Ferragni resta degna di nota: «La bambola più dolce e morbida dei social, tessuti morbidi e velour soffici al tatto, dettagli di cotone e finta pelle, mini dress azzurro fiordaliso». Non c’è nulla che, di primo acchito, possa apparire più innocuo e coccoloso, ma i pm milanesi e la Guardia di finanza che indagano sulla presunta truffa del pandoro Pink Christmas sfornato dalla Balocco e dell’uovo di Pasqua della Dolci preziosi con effigie e logo dell’influencer hanno messo gli occhi anche su questa iniziativa del maggio 2019, avviata poche settimane prima che il marchio Trudi entrasse a far parte del gruppo Giochi Preziosi.

Un’idea lanciata così dalla stessa Ferragni sui suoi canali social: «Visto che molti di voi hanno amato la bambola Chiara Ferragni che creammo per il nostro matrimonio (con il rapper Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, ndr) abbiamo deciso di creare un’edizione limitata della Chiara Ferragni Mascotte: si vende ora su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore». L’associazione si occupa anche di lotta all’omofobia, alla discriminazione Lgbtq, al razzismo e all’odio.

Il sito «femminista» Roba da donne chiese di non fare polemiche «perché il Chiara Ferragni peluche di Trudi è una bella idea». E aggiunse: «Si tratta di un’iniziativa di beneficenza […]. E altrimenti non potrebbe essere. La moglie del rapper è molto sensibile a questa tematica, perché è costantemente attaccata da hater per ragioni spesso pretestuose. Non solo: Chiara è a tutti gli effetti un role model, perché può insegnare ai bambini che si può creare il lavoro dei propri sogni impegnandosi e studiando per rincorrere i desideri».

Ma visto come è andata con il pandoro e con l’uovo, agli investigatori è venuta voglia di controllare come sia andata la redistribuzione dei denari incassati anche dalla bambolina.





