Champions League, Milan-Inter in chiaro su TV8

Prime Video renderà disponibile la trasmissione in diretta della semifinale italiana Milan-Inter di Champions League sia su Prime Video che in chiaro sul canale TV8 di Sky Italia. L'accordo è stato trovato dopo la comunicazione dell'AgCom che aveva ribadito l'obbligo di garantire la visione in chiaro e gratuitamente della sfida tra le due squadre milanesi, inserita nell'elenco degli eventi ad alta rilevanza sociale tutelati e per i quali è prevista la trasmissione che sia fruibile per almeno l'80% degli italiani.Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci sarnno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Anche la telecronaca e il post partita di Prime Video saranno trasmessi anche in chiaro su TV8.

La telecronaca di Milan – Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Al termine del post-partita, ad animare l'highlights show dalle 23.30, in esclusiva su Prime Video, ci saranno Marco Cattaneo, Gianfranco Zola e Luca Toni. Nel programma, oltre alla sintesi dell’altra semifinale Real Madrid vs Manchester City, ulteriori approfondimenti, interviste e contenuti live sul derby di San Siro.