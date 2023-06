Nordio: «Il magistrato non può criticare le leggi, è interferenza»

Il Guardasigilli Carlo Nordio esprime il suo dissenso contro la magistratura, colpevole di aver criticato il pacchetto sulla giustizia che il ministro porterà oggi in Consiglio dei ministri. «E' patologico che in Italia molto spesso la politica abbia ceduto alle pressioni della magistratura sulla formazione delle leggi. Questo è inammissibile. Il magistrato non può criticare le leggi, come il politico le sentenze. Ascoltiamo tutti, ma il governo propone e il Parlamento dispone. Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze». Così il ministro Nordio su Sky Tg24.

«Si tratta di un pacchetto al momento "parziale"» ha aggiunto Nordio, «e che per ora sarà composto tre elementi-cardine: lo stop al reato di abuso d'uffcio, la stretta sulle intercettazioni e quella sulla custodia cautelare».