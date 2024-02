Sorpresa; da ottobre 2023 ad oggi gli sbarchi di migranti sono diminuiti del 40%

Sorpresa: gli sbarchi dei migranti sono in calo. Dopo che per quasi tutto il 2023 si è parlato, soprattutto da parte dell'opposizione, del numero record di arrivi, i dati dell'inizio del 2024, ma anche quelli del trimestre finale del 2023, mostrano una diminuzione significativa.

(Ministero dell'Interno)

Nei primi due mesi del 2024 sull’isola di Lampedusa, ormai considerata la “porta per l’Europa”, si osserva infatti un dato in controtendenza del numero degli sbarchi clandestini.

I DATI

Dal primo gennaio 2024 a ieri, 14 febbraio, i migranti sbarcati in Italia sono stati 4022. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 6774, Un calo netto, del 40%.

Ma non si tratta di un trend di breve periodo. Se infatti è vero che il 2023 ha registrato numeri da record di migranti è anche vero che nell'ultimo trimestre, ottobre-dicembre, si era già registrata una riduzione, e non piccola: da 33.341 si era scesi a 23.831, di fatto il -28%

Nel complesso, se la tendeza di febbraio fosse confermata anche nelle ultime due settimane, la riduzione complessiva negli ultimi 5 mesi potrebbe superare il 50%

Le cause

Difficile trovare con precisione le cause di questa brusca frenata, Secondo l'associazione sindacale Carabinieri Unarma, al centro di tutto ci sarebbero le condizioni meteorologiche.

«Secondo quanto ci è stato riferito dai nostri colleghi sull'isola di Lampedusa, alcune giornate di maltempo con mare forza 4 hanno impedito gli arrivi nell'hotspot. Ad esempio, domenica scorsa sono arrivati 248 immigrati, di cui 17 minori, e la nave non è ripartita fino a lunedì a causa delle condizioni meteorologiche» dichiara Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma.

Quali sono le previsioni per il 2024?

«Se il calo dipende, come sembra, dalle condizioni meteorologiche, dalla primavera potrebbe esserci un aumento improvviso degli arrivi, ma speriamo che ciò non avvenga».

Per il sindacato di Polizia Coisp il calo invece è dovuto anche a ragioni politiche, in particolare agli effetti degli accordi stretti dal nostro governo con i Paesi Nord Africani.

«Gli accordi internazionali che il Governo sta siglando con paesi come la Tunisia e la Libia si stanno rivelando efficaci. L'hotspot di Lampedusa è finalmente vuoto e le proiezioni non lasciano pensare di raggiungere i numeri record di arrivi del 2023. Ma solo da maggio in poi potremo avere un'idea più chiara della situazione e capire se ci sarà un aumento dei flussi migratori, considerando anche che i sistemi socio-economici dei paesi nordafricani sono variabili e molto fragili. Basta poco per invertire nuovamente una tendenza che, almeno oggi, fa ben sperare» spiega Domenico Pianese, segretario generale del Coisp.