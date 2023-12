C'era una volta l'automobile italiana - Panorama in edicola

Auto addio

Un settore decisivo per l'economia in Italia è in dismissione. Ma può un Paese, che vanta il secondo sistema manifatturiero d'Europa, fare a meno dell'auto? L'unico vero produttore investe all'estero e un importante indotto perde posti di lavoro.

Retrofit, ritorno al futuro

L'acquisto di un'auto "moderna" sembra ormai obbligatorio. Ma se potessimo trasformare in elettrica quella che già possediamo? Una sfida ecologica ed economica resa possibile grazie a un kit.

Il sindaco batte in testa

Da "mister Expo", super manager ammirato anche dagli avversari, a primo cittadino osteggiato anche dai suoi consiglieri. Questa è la parabola del sindaco Beppe Sala, che avrebbe voluto trasformare il capoluogo lombardo in una metropoli arcobaleno senza confini e senza barriere (ma con pochissime auto), e si ritrova invece con una "Gotham" pericolosa per i cittadini in preda al malcontento.

Giustizia, tutti i freni alla grande riforma

L'"opposizione giudiziaria" al governo denunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto riaccende il contrasto tra magistratura e politica. La reale posta in gioco però è il rinnovamento di un ordine intoccabile - dalle pagelle alle carriere, alle intercettazioni - a cui lavora il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un'azione boicottata dagli interessi di categoria, e non solo.

L'operazione trasparenza che spaventa il Vaticano

C'è una novità importante nel processo per l'incauto (e salato) acquisto di un edificio a Londra da parte della Santa Sede. È stata accettata la richiesta fatta da un imputato per rendere pubblici i messaggi tra i vertici delle gerarchie ecclesiastiche sulla vicenda: uno scambio che però potrebbe risultare imbarazzante.