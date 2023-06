Bollettino medico: il Papa sta bene dopo l'intervento ed è vigile

«papa Francesco sta bene, è vigile dopo l'intervento durante il quale non si cono state complicazioni». Lo ha affermato il Prof. Sergio Alfieri a capo della equipe che e' intervenuta per risolvere un laparocele addominale. "Mi ha già fatto la prima battuta" ha detto il chirurgo. L'intervento è durato tre ore. Ora comincia la fase di recupero che durerà in degenza diversi giorni