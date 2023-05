Crisi delle Banche Usa: altri possibili crack per PacWest e First Horizon

Non si arresta la bufera abbattutasi sul sistema bancario Usa. Dopo il salvataggio da parte di Jp Morgan di pochi giorni fa per First Republic Bank ci sono altri istituti di credito in seria difficoltà

PacWest, con sede a Beverly Hills sta cedendo oltre il 42%, e la First Horizon a Memphis sta perdendo il 35,5%. Entrambe hanno dato notizia ieri sera di essere alla ricerca di un compratore