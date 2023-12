Allarme attentati sul Natale di mezza Europa

Le autorità di sicurezza di Austria, Germania e Spagna hanno ricevuto indicazioni secondo cui una cellula terroristica islamica vuole compiere diversi attentati in Europa a Capodanno o a Natale. Gli obiettivi potrebbero includere anche la messa di Natale a Colonia, Vienna e Madrid. Secondo le informazioni della BILD, sabato sera i primi arresti sono stati effettuati dalle forze speciali a Vienna e uno in Germania dove già lo scorso 14 dicembre sono stati arrestati i membri di una cellula di Hamas pronta a compiere attacchi contri obbiettivi ebraici in Germania.

Secondo le informazioni della BILD, i sospetti terroristi arrestati sarebbero tagiki che avrebbero voluto compiere l'attacco per conto dello "Stato islamico nella provincia di Khorasan" (ISPK; ramo ISIS in Afghanistan). Secondo alcune fonti diversi sospetti sono stati arrestati nel quartiere Ottakring di Vienna, mentre un altro tagiko sarebbe stato fermato nel Saarland. L'ISPK è attualmente considerata dai servizi segreti l'organizzazione terroristica più pericolosa che invia specificamente terroristi in Europa. Una cellula tagika composta da sette membri (20-46) dell'ISPK in Germania e nei Paesi Bassi era già stata arrestata in estate. Avevano anche pianificato un grande attacco terroristico e avevano già spiato possibili obiettivi. Secondo le indagini dell'Ufficio federale della polizia criminale, erano stati introdotti clandestinamente dall'Ucraina attraverso la Polonia in Germania travestiti da profughi di guerra con documenti falsi.Thomas Haldenwang, capo dell'agenzia di intelligence interna tedesca (BfV) ha affermato che «Il pericolo è reale e più grande di quanto non lo sia stato da molto tempo». La polizia di Vienna ha riferito in serata che a causa dell'attuale valutazione del pericolo da parte dell'Ufficio per la protezione della Costituzione e del continuo aumento del livello di allerta antiterrorismo, durante le vacanze di Natale in Austria il rischio aumenta generalmente.

Dato che i terroristi di tutta Europa chiedono attacchi in occasione di eventi cristiani - soprattutto intorno al 24 dicembre - le autorità di sicurezza hanno aumentato le corrispondenti misure di protezione negli spazi pubblici a Vienna e nei Länder federali: « I luoghi o gli oggetti pericolosi in particolare sono sempre più monitorati e sorvegliati». A Colonia in serata è stata perquisita la cattedrale. La direzione delle operazioni di polizia ha voluto accertarsi che nella chiesa non fossero già stati depositati oggetti pericolosi. Per questo motivo sono stati utilizzati i cani antiesplosivi che hanno perquisito la cattedrale alla ricerca di esplosivi per ore. Un portavoce della polizia di Colonia ha affermato: « A causa dell'avviso di pericolo per il Duomo di Colonia, la polizia di Colonia adotterà da stasera misure di protezione speciali. La polizia non commenterà i dettagli dei risultati disponibili a causa delle indagini in corso da parte del servizio di sicurezza dello stato di polizia».Il capo della polizia di Colonia Michael Esser, che guida l'operazione, ha spiegato le misure di sicurezza: «Anche se sappiamo che l’attacco è stato progettato per Capodanno, stasera terremo conto di tutto per garantire la sicurezza dei visitatori della cattedrale la vigilia di Natale. In coordinamento con l'ufficiale di sicurezza del capitolo della cattedrale, dopo la messa serale la cattedrale viene perquisita con cani antidroga e poi chiusa a chiave. Domani tutti i visitatori verranno sottoposti a screening prima di entrare in chiesa».

A Vienna il Duomo di Santo Stefano sarebbe particolarmente a rischio. La polizia di Vienna ha addirittura annunciato controlli di accesso con fucili mitragliatori: «Queste misure precauzionali servono a mantenere la sicurezza generale delle persone in Austria. Ci saranno maggiori precauzioni da parte della polizia durante le vacanze di Natale. Vengono dispiegati servizi di emergenza civili e in uniforme con attrezzature speciali e armi lunghe». L'attenzione della polizia si concentra principalmente sulle chiese e sugli eventi religiosi, in particolare sulle funzioni religiose e sui mercatini di Natale. Le misure vengono adottate secondo necessità e, se necessario, possono includere anche controlli di accesso. Ai visitatori degli eventi e delle funzioni religiose viene chiesto « di portare con sé un documento d’identità con foto e di concedere più tempo del solito».

Venerdì scorso Il Ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, dopo l'operazione antiterrorismo guidata da Parigi dalla Procura nazionale antiterrorismo (PNAT) dove cinque persone sono state arrestate durante interventi simultanei a Nancy, Vandoeuvre-lès-Nancy e Toul, ha parlato di un «livello molto elevato di minaccia terroristica durante il Natale, in gran parte a causa della guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas», ed ha invitato le autorità del Paese « a mantenere un'estrema vigilanza». Darmanin ha infine ricordato che la Francia si trova nel massimo livello di emergenza per quanto riguarda un possibile attacco dopo che uno studente ha accoltellato un insegnante a metà ottobre in una scuola superiore nella città settentrionale di Arras e dopo l’attacco dello scorso 2 dicembre dove un sostenitore dell’ISIS di 26 anni di origini iraniane ha pugnalato a morte un turista tedesco vicino alla Torre Eiffel.

Delicata anche la situazione in Spagna tanto che il Ministero dell'Interno ha annunciato il rafforzamento delle misure di prevenzione, protezione e risposta antiterrorismo in vista dell'imminente inizio delle vacanze di Natale nell'ambito dell'attuale allerta antiterrorismo di livello 4 (rischio alto), in vigore da giugno 2015. All'inizio di questo mese, la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson, ha dichiarato: «Con la guerra tra Israele e Hamas e la polarizzazione che provoca nella nostra società, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, c'è un enorme rischio di attacchi terroristici nel paese». La valutazione di Johansson è allarmante, ma nell'UE sono i singoli Stati membri, non la Commissione Europea, a controllare la valutazione del rischio. Negli ultimi mesi, le autorità di Francia, Belgio, Paesi Bassi e Svezia hanno tutte aumentato i loro livelli di allerta, citando il rischio di terrorismo islamico generalmente concentrato nell’Europa occidentale. Fin qui la cronaca ma la considerazione finale non puo’ che essere una: Siamo prigionieri a casa nostra e i fanatici musulmani ci hanno persino tolto il piacere delle feste del Santo Natale.