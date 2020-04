Andrà tutto bene: parola di Babbo Natale

Tra i personaggi più o meno famosi che invitano a stare tranquilli perché «tutto andrà bene», ecco che arriva anche lui: Babbo Natale.

Il personaggio più famoso al mondo, papà di una delle feste più belle dell'anno, dalla sua casa di Rovaniemi in Lapponia ha voluto inviare un messaggio alle famiglie di tutto il mondo. Eccolo quindi comparire al fianco di un suo fidato elfo per raccontare a tutti come, nonostante il periodo complicato, la quarantena forzata in molti Paesi del mondo, «ora che siamo tutti a casa, possiamo passare del tempo con in famiglia, insegnare ai bambini qualcosa di nuovo, giocare insieme, leggere, ma anche semplicemente rilassarsi». «Un po' - sottolinea - come sto facendo io qui».

Babbo Natale, ricorda anche della fortuna di vivere in un periodo storico in cui, grazie a internet e ai molteplici programmi di chat e videochiamate, possiamo rimanere connessi con cui è lontano da noi.

E così, ecco l'idea: «Perché non chiacchierate anche con me?»

Tutti i giorni, alle 3 del pomeriggio, potrete passare un po' di tempo con Babbo Natale semplicemente cliccando QUI.