A Sebastopoli attacco di droni ucraini, il governatore della Crimea: «Tre velivoli distrutti»

Questa mattina la Flotta russa di Mar Nero ha respinto un nuovo attacco di droni ucraini nei pressi di Sebastopoli, in Crimea, come riporta Nova Agenzia. Lo ha riferito sul proprio canale Telegram il governatore della Crimea, Mikhail Razvozhaev: «Al mattino presto, la nostra flotta ha respinto un attacco di droni. In totale, tre velivoli sono stati distrutti entro quest’ora, che hanno cercato di entrare nella baia», ha scritto Razvozhaev. Secondo il governatore, le navi da guerra sono rimaste intatte, ma l’attacco ha rotto i vetri in diversi edifici. Infine, Razvozhaev ha sottolineato che tutti i servizi competenti sono tenuti pronti.