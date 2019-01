Gli album italiani e stranieri più attesi del 2019

Gabriele Antonucci - 2 gennaio 2019

Il 2019 si preannuncia un'annata davvero ricca, non solo dal punto di vista dei concerti, ma anche delle uscite discografiche.

Dopo l'abbuffata di pubblicazioni di novembre e dicembre, giusto in tempo per raggiungere gli scaffali dei mediastore per il florido periodo natalizio, la discografia prende lentamente il via a gennaio, arricchendo nei mesi seguenti la sua offerta.

Gli album internazionali più attesi

Il 25 gennaio uscirà DNA, il nuovo album dei Backstreet Boys che si esibiranno il 15 maggio al Forum di Assago, anticipato da Don't Go Breaking My Heart, presentato ai VMA 2018, e dal video di Chances.

Stesso giorno di uscita per il quinto album di Ariana Grande,Thank U, Next, anticipato dalla title track e da Imagine.

Non c'è ancora una data precisa, ma dovrebbe essere imminente l'arrivo nei negozi di un nuovo disco della regina del sadcore Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell, caratterizzato da inedite influenze country, anticipato nei mesi scorsi dai singoli Venice Bitch e Mariners Apartment Complex.

Sarà pubblicato nel corso dell'anno anche il nuovo lavoro di Rihanna, a tre anni da Anti, dal titolo provvisiorio R9, che dovrebbe essere un doppio, con un disco più commericale e un secondo più sperimentale, probabilmente con influenze reggae.

Pare certa anche l'uscita, nella prima parte dell'anno, del nuovo album di Madonna, trasferitasi a Lisbona da qualche anno, un lavoro già annunciato dalla star sui suoi profili social, cui seguirà un mastodontico tour mondiale.

Dopo il meritato ingresso dal 2019 nella Rock and Roll Hall of Fame, The Cure torneranno, dopo 10 anni, a pubblicare un disco di brani inediti, come ha confermato il frontman Robert Smith ai microfoni di SiriusXM Volume Feedback: "Fra più o meno sei settimane finiremo quello che è il nostro primo album in più di 10 anni. Per noi sono tempi eletrizzanti questi".

Kevin Parker dei Tame Impala ha annunciato che vorrebbe uscire con un nuovo disco nella prima metà del 2019, un'ottima notizia per gli amanti del loro inconfondibile pop-funk sghembo e psichedelico.

I Red Hot Chili Peppers hanno dichiarato che stanno lavorando al successore di The Getaway del 2016, mentre pare certo anche un nuovo album dei Guns N' Roses, come rivelato dal chitarrista Richard Fortus durante un'intervista ai microfoni di KSHE95: "Faremo un altro disco e lo faremo presto. Penso che accadrà prima di quanto possiate immaginare. Speriamo di pubblicarlo presto entro la fine del 2019, con tanto di tour di supporto. È un periodo stupendo per la band".

Per gli amanti della black music, i dischi da non perdere saranno Yandhi di Kanye West, che doveva essere pubblicato a settembre ma che poi è stato posticipato, il lavoro congiunto tra Chance the Rapper e Childish Gambino, due delle menti più brillanti dell'hip hop contemporaneo, e il quarto album in studio di The Weeknd, al secolo Abel Tesfaye, chiamato Chapter 6, forse ispirato dalla sua musa Bella Hadid.

Gli album italiani più attesi

Per quanto riguarda gli italiani, il 25 gennaio uscirà, dopo il singolo dedicato a suo figlio Leone intitolato Prima di ogni cosa, il nuovo album di Fedez chiamato Paranoia Airlines.

Stesso giorno di uscita per Adrian di Adriano Celentano, un doppio album che comprenderà musiche, canzoni rivisitate e, forse, qualche inedito della graphic novel Adrian, cha andrà in onda in prima serata su Canale 5.

A febbraio, dopo il Festival di Sanremo che si terrà dal 5 al 9, ognuno dei 24 partecipanti pubblicherà un album di inediti o un'edizione deluxe del loro ultimo disco con l'aggiunta del brano sanremese: Federica Carta e Shade, Patty Pravo e Briga, Negrita, Daniele Silvestri, Ex Otago, Achille Lauro, Arisa, Francesco Renga, Boomdabash, Enrico Nigiotti, Nino D’Angelo e Livio Cori, Mahmood, Anna Tatangelo, Einar, Ghemon, Il Volo, Irama, Loredana Bertè, Motta, Nek, Paola Turci, Simone Cristicchi, Ultimo e Zen Circus.

In ambito rap, molto attesi i nuovi album di Ghali, ricco di ospiti importanti, di Mondo Marcio, che ha rilasciato i singoli Vida Loca e Rap God, e di Franco126, il cui primo disco solista, Stanza singola, uscirà il 25 gennaio.

I Modà sono al lavoro su un nuovo album di inediti che potrebbe vedere la luce già dai primi mesi del 2019, dal probabile titolo Testa o croce, eponimo del singolo che avrebbe dovuto fare da colonna sonora a un progetto cinematografico mai realizzatosi.

L'album italiano più atteso dell'anno arriverà a fine novembre, quando vedrà la luce il nuovo lavoro di Tiziano Ferro prodotto da Timbaland, couli che ha trasformato in star Missy Elliot, Justin Timberlake e Nelly Furtado e che ha rielaborato i demo di Michael Jackson nel suo ultimo album postumo Xscape.

© Riproduzione Riservata