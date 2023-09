Tutti gli eventi della Milano Fashion Week

Shaft Jeans, il popolare brand di premium denim Made in Italy guidato dai gemelli Palchetti Tosi, sceglie di partecipare alla Milano Fashion Week in modo unico nel suo genere, rappresentando al meglio la propria essenza con un furgoncino anni ‘70, periodo di più grande ispirazione nonché anno di nascita del brand.

Il van, riconoscibile per le grafiche floreali in pieno stile Shaft, circolerà tra vie di Milano il 22 e il 23 settembre, con una sorpresa riservata per la giornata di sabato. A bordo, infatti, in questa occasione salirà Alessia Labate, giovane cantante italiana, che si esibirà live in alcuni punti della città tra la movida milanese della Fashion Week.