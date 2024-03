Trench mania

Classico, funzionale, elegante, il trench ritorna a essere un capo imprescindibile negli outfit maschili e femminili della stagione estiva alle porte.

Dimenticate le origini militaresche, sin dagli anni Quaranta il trench coat ha rappresentato un capo must, soprattutto del guardaroba maschile agli inizi, sia per la sua funzionalità che per il suo simbolismo estetico sinonimo di eleganza elitaria e di fascino razionale, basti pensare alle immagini storiche di Humphrey Bogart in Casablanca o di Holly Golightly (il personaggio interpretato da Audrey Hepburn) in Colazione da Tiffany.

In seguito questo capo d’abbigliamento è diventato così iconico da essere adottato negli anni dalle tipologie umane più disparate, i giovani sessantottini e i radical chic anni Settanta, dalle subculture punk e Mods ai rampanti Yuppies anni Ottanta fino a diventare il capo minimalista per eccellenza nelle collezioni avanguardiste dei designer emergenti degli anni Novanta.

In queste ultime stagioni che stiamo vivendo in cui la moda suggerisce un ritorno alla semplicità, all’eleganza pura e soprattutto al ripristino di una sartorialità devota al ‘ben vestire’, le collezioni invernali avevano visto il cappotto come capo must della stagione mentre per la primavera alle porte Il Trench si appresta ad essere il protagonista del guardaroba, sia nella sua versione più tradizionale che nelle varie re-interpretazioni fatte dai nuovi direttori Creativi.

Le passerelle ne sono state la conferma, da Burberry (padre putativo di questo simbolico capo) a Givenchy, Marni, Dior e Louis Vuitton solo per citarne alcune.

Givenchy

Non mancano tuttavia le proposte anche nelle collezioni che non hanno calcato le passerelle ma che si distinguono sul mercato sia per la loro maestria sartoriale (come Tagliatore, Pal Zileri o Kiton) o per il loro stile più dinamico e casual, come nel caso di Ciesse Piumini, People of Shibuya o Manuel Ritz. Malgrado il Trench abbia una definizione e una costruzione precisa, la stagione primavera estate contempla anche la versione Carcoat, più lineare ma sempre funzionale ed elegante.