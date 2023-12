Glamour quotidiano

«Diamonds are the girl’s best friends» cantava orgogliosa e provocante Marilyn Monroe nel cult movie Gli uomini preferiscono le bionde e a distanza di molti anni il concetto non è cambiato, soprattutto quando si entra nell’ambito della moda e dell’edonismo femminile. D’altronde, sin dall’alba dei tempi, ricami, decori, lustrini e paillettes hanno sempre rappresentato il tallone d’Achille delle donne vanitose sempre alla ricerca di ammirazione e glamour. Dai ricami dorati che ricoprivano e adornavano gli abiti rinascimentali al decor civettuolo degli abiti a frange degli anni Venti, dalle paillettes scintillanti che invasero le discoteche negli anni Settanta e Ottanta ai ricami massimalisti di Versace e Lacroix fatti di pietre di ispirazione barocca. Coco Chanel sosteneva, dopotutto, che «i gioielli non sono fatti per dare alle donne un’aura di ricchezza, ma per renderle belle».

Nell’ultimo secolo strass e paillettes hanno sempre rappresentato un glamour celebrativo simboleggiando indumenti adatti alle grande soirée e alle celebrazioni mondane, sicuramente adatti solo dalla cena in poi, indossarli prima di quel momento della giornata risultava decisamente inopportuno. Peccato, avrà pensato qualche designer, confinare quel fascino glamour e quella cifra stilistica attraente a soli pochi momenti della giornata. Oggi la moda, nel suo costante processo evolutivo che vede soverchiare i dettami di stile derivanti dalle imposizioni socio culturali al solo scopo di approdare a nuove estetiche e nuove cifre stilistiche, rimescola le carte in tavola e libera l’abbigliamento ‘da sera’ dal suo retaggio festaiolo e sdogana un nuovo stile che accetta ricami e paillettes anche durante il giorno. La gonna a tubo, luccicante, si accompagna facilmente al maglione morbido in cashmere, canotte e t-shirt luccicanti diventano l’abbinamento perfetto per il pantalone dal taglio maschile, il total look sobrio e minimalista crea un nuovo binomio con il cappotto tailoring ricamato di pietre o ricoperto di paillettes.

Valentino