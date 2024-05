Non è tutto oro quel che luccica

Metallo anticamente utilizzato per la creazione di ornamenti personali e oggetti di culto nell’antico Egitto, l’argento torna a essere protagonista delle tendenze per la Primavera e l’Estate 2025.

Tonalità metallica associata al colore grigio, il suo utilizzo nella moda viene solitamente legato all’ascesa dello stile futuristico e avanguardista degli anni Sessanta. È a creativi come André Courrèges e Paco Rabanne che si attribuiscono i primi modelli di abiti argento, dove le silhouette giocavano con volumi e texture, nello stile dell’epoca.

Spesso definito come una scelta cromatica misteriosa — nonché anticonformista e fluida — la tendenza stessa dell’argento ad appannarsi nel tempo lo rendono un colore imperfetto e di transizione. Nonostante questo, il colore si è dimostrato assoluto protagonista della cultura pop dell’ultimo anno, dai costumi di scena scelti da Beyoncé per il suo Renaissance Tour passando per il red carpet degli ultimi Golden Globe.

Ispirazioni metalliche permeano anche le passerelle, dalle frange di Alberta Ferretti e Alexander McQueen fino ad arrivare agli abiti scultorei di Balmain e Marni. La brillantezza dell’argento si ritrova anche accostata ai colori pastello della collezione di Versace, così come ad arricchire l’immagine della nuova donna firmata Genny.

Una delicata rete metallica si trasforma invece in abito davanti alle sapienti mani di Pierpaolo Piccioli per Valentino, mentre la brillantezza dell’argento diventa protagonista di un tailleur firmato Emporio Armani, a creare una donna capace di risplendere in ogni occasione.

Alberta Ferretti