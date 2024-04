Quel filo sottile che lega Tagliatore e Karbony

Il brand di moda Tagliatore si racconta attraverso le creazioni in fibra di carbonio dell’azienda Karbony. Nella cornice della Milano Design Week e del Miart, la Boutique The Store — situata nel cuore di Brera al numero 7 di via Solferino — ospita un’installazione esclusiva: La trama come identità visiva.

Un incontro naturale tra quelle che sono due realtà italiane, legata dalla vocazione sartoriale e da un comune pensiero creativo che dà vita a prodotti per il lifestyle contemporaneo. Le vetrine di The Store diventano così la cornice perfetta per il dialogo tra due piani prospettici: da una parte i capi della collezione uomo Tagliatore, dove i tessuti performanti e tecnici si affiancano a freschi lini e morbide gabardine in un incontro tra passato e presente, dall’altra i complementi d’arredo Mandala di Karbony, che schermano e filtrano nella loro estensione circolare, dividendo gli spazi ma non per questo fermando lo sguardo e la luce che si muove in un movimento di ombre decorative.

Al centro di tutto un filo. Filo che crea legame, filo che è parte integrante del progetto di entrambi, un filo di materie diverse e pronte ad assecondare la visione e l’estetica proprie di Tagliatore e di Karbony. Perché «Tagliatore è il filo che disegna l’abito, Karbony è il filo che disegna lo spazio».