BBack, la nuova balancing shoes che si prende cura del tuo cammino

Spesso si tende a sottovalutare l’importanza delle calzature, quando in realtà basta una scarpa sbagliata per compromettere l’intera giornata. Ed è proprio su questo principio che si basa BBack, il nuovo concept brand che ha l’unico scopo di accompagnarti in un cammino quanto più confortevole possibile.

BBack nasce oggi dalla visione di Franco Salvatelli, fondatore della start-up Shalf Group, considerato tra i più importanti esperti del design di calzature e dispositivi per il movimento per le persone con FAS – Foot Aging Syndrome.

Come recita il payoff del marchio “Be back, move on” - “ tornare indietro per andare avanti” - BBack vuole riportarci indietro allo scopo originale delle calzature, quello di sostenere e supportare il movimento. Con BBack questo avviene grazie alla nuova tecnologia brevettata PRO-DYNAMIC che, applicata al plantare, riduce le pressioni sulla superficie del piede e ne favorisce il ritorno venoso, migliorando la qualità del movimento. La prima a cui viene applicata questa nuova tecnologia è la Sneaker Pro-dinamica BB1122, che corregge la camminata diminuendo lo stress sulla pianta del piede mentre lavora a livello muscolare su polpaccio e gamba.

(BBack)

Dal lato moda invece ci ritroviamo dinanzi a una scarpa sportiva, dal design minimal ed elegante, che si contraddistingue grazie ad alcuni segni distintivi del marchio: il “graffio” della suola che riprende il logo del brand e il giallo fluo che rappresenta con brio le capacità della scarpa. Tra le altre varianti colori troviamo il bianco, il beige, il nero, il blu e un camouflage dai tocchi oro. <<Progettiamo prodotti che, grazie alla loro tecnologia e architettura, sono in grado di migliorare la qualità del movimento e il benessere della persona. Con BBACK scoprirai un nuovo modo di approcciarti al presente, in equilibrio tra passato e futuro>> commenta il CEO e designer Franco Salvatelli.