Yamamay vola con Tamberi

Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico di salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020, campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023 nonché portabandiera della squadra azzurra alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, è il nuovo volto di Yamamay.

Il brand di intimo, da sempre vicino al mondo dello sport, si prepara così a spiccare il volo insieme all’atleta, ambassador della nuova collezione mare e intimo Yamamay Men Estate 2024.

«Ho deciso di partecipare a questo progetto perché mi divertiva l’idea di posare per un brand di intimo e costumi come hanno fatto grandi sportivi e campioni prima di me. Ho scelto di farlo per un brand italiano con un’identità forte e consolidata come quella di Yamamay, conosciuto da tutti. Penso che sarà divertente vedere le mie foto in tutte le loro vetrine e sui loro canali social», ha raccontato Tamberi, perfetta incarnazione di quei valori di positività, impegno, sacrificio e dedizione, spirito di squadra da sempre cari a Yamamay.

«Sono molto contento che Gianmarco sia entrato a far parte della nostra famiglia», ha commentato Gianluigi Cimmino, CEO di Yamamay. «È sempre un onore per noi associare il nostro nome a personaggi come lui, perché sono un esempio positivo di impegno, dedizione e gioco di squadra, doti e valori che coincidono anche con i nostri valori aziendali».

«La scelta di un testimonial maschile così forte si inserisce in un percorso più ampio che Yamamay ha intrapreso ormai da alcuni anni, che mette l’universo MAN e SPORT in primo piano, un progetto di espansione ed investimento, nato dalla necessità di fornire al cliente maschile una proposta di collezione sempre più ampia, strutturata ed articolata inserita in negozi completamente dedicati all’universo maschile, che da oggi si consolida ulteriormente attraverso un nuovo, forte testimonial», ha proseguito il CEO.

Protagonisti, insieme a Tamberi, della nuova campagna pubblicitaria, alcuni dei capi più iconici di Yamamay a partire dalla linea invisible composta da t-shirt e parigamba ultra leggeri, senza elastici e cuciture, perfetti per le performance sportive perché consentono di muoversi in libertà e senza costrizioni. Negli scatti compaiono poi il parigamba della linea fashion color, best seller della collezione intimo di Yamamay Man, e alcuni costumi della linea mare.