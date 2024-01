Trent'anni di Spice Girls

Il prossimo 11 gennaio segnerà i 30 anni dal debutto delle Spice Girls, uno dei gruppi pop femminili più celebri della storia. Un importante traguardo che la Gran Bretagna, terra di nascita delle cinque cantanti, ha deciso di festeggiare dedicando loro una collezione di 15 francobolli commemorativi. La prima nella storia a ritrarre un gruppo tutto al femminile. David Gold, director of Public Affairs and Policy per Royal Mail, ha commentato l’iniziativa dichiarando: «Le Spice Girls sono state una forza della natura da quando si sono formate come gruppo nel 1994. Siamo orgogliosi di celebrare il gruppo musicale femminile di maggior successo mai visto, non solo per la loro musica ma anche per la loro influenza su tanti aspetti della nostra vita».

Definite dal critico musicale inglese David Sinclair, «un fenomeno sociale che ha cambiato la musica popolare e la cultura musicale» le Spice Girls - Victoria Beckham (né Adams), Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisolm e Geri Halliwell - appresentavano una miscela di personalità e stili diversi, a dimostrazione che l'individualità e l'espressione personale possono coesistere all'interno di un collettivo. Il loro stile eclettico e colorato ha inoltre avuto una forte influenza sulla moda dell’epoca, e sulle ultime tendenze.

Ogni Spice aveva un'identità individuale che era un'esagerazione della sua personalità, e ognuna giocava con il proprio personaggio. Dalle magliette da calcio del Liverpool di Mel C agli abiti pastello e alle code di cavallo di Emma Bunton, fino al Little Black Dress di Victoria e alle tute leopardate di Mel B, le Spice Girls sono state le prime a sfruttare la loro immagine e usarla a fini di marketing, promuovendo il gruppo come un brand rappresentato dai loro abiti. A riprova del loro impatto nel mondo della moda, l’Union Jack Dress di Geri fu messo all'asta da Sotheby's per beneficenza, acquistato da Peter Morton per conto dell'Hard Rock Hotel and Casino di Las Vegas per 66.214 dollari, dove ora è appeso come simbolo del femminismo e della cultura pop degli anni Novanta. Colorato, camp, spesso al limite del cartoonesco, il guardaroba delle Spice Girls si è riuscito a guadagnare un posto nella hall of fame della moda con la loro accozzaglia di riferimenti, dall'hip-hop al britpop.

In occasione di questo importante anniversario, riscopriamo insieme alcuni dei look più iconici delle Spice Girls.

(Photo by Dave Hogan/Getty Images) 1995 @ The Brits Awards