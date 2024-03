Marine Serre è la guest Designer di Pitti Immagine Uomo 106

Marine Serre sarà la guest Designer di Pitti Immagine Uomo 106. Classe 1991, la stilista francese ha lavorato, prima di fondare il suo brand nel 2018, con nomi come Sarah Burton, Matthieu Blazy e Raf Simons.

Apprezzata per il suo approccio sostenibile alla moda — con il 50% delle sue collezioni realizzate attraverso l’utilizzo di materiale riciclato - Marine Serre vanta oggi un business valutato attorno a 15 milioni di euro. Figura di spicco nella una nuova generazione di stilisti, la creativa porterà per la prima volta in scena la sua collezione uomo, in una sfilata-evento durante Pitti 106.

In scena dall’11 al 14 giugno, la kermesse fiorentina dedicata al menswear, vanta da sempre una particolare attenzione ai nuovi talenti e a un approccio sostenibile della moda. Sulla decisione di affidare a Marine Serre il ruolo di guest Designer della 106esima edizione, Francesca Tacconi, special events coordinator di Pitti Immagine ha dichiarato: «Catturati dal preciso approccio al contemporaneo e dalla freschezza di una reinterpretazione formale che esalta il corpo, ci è sembrato naturale invitare Marine Serre a Firenze come guest designer dell'edizione di giugno. Per celebrare, assieme ai suoi successi, il debutto ufficiale della collezione uomo del suo brand». A sua volta, la stilista ha dichiarato di essere «davvero entusiasta di presentare la mia prossima sfilata a Firenze il 12 giugno».

«È un onore per me e per il mio team essere guest designer di Pitti uomo questa stagione. Non vediamo l’ora di portare l’essenza di Marine Serre a Firenze, mescolando l’artigianato a modo nostro e portando qualcosa di inaspettato, mettendo l’immaginazione al servizio della trasformazione», ha poi concluso Marine Serre.