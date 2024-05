Anna Kalinskaya: lo stile dentro e fuori il campo della fidanzata di Sinner

Sportiva, amante della natura e precisa sul campo, la tennista di origine russe sembra molto vicina allo stile del nuovo fidanzato Jannik Sinner, ma scopriamo qualcosa in più sul suo stile.

Sul campo la vediamo con completini Adidas accompagnati da una coda di cavallo caratterizzata dal doppio codino, racchiudendo le punte che potrebbero finirle sul viso, dando vita a un’acconciatura utile e originale.

Appena la Kalinskaya - oggi numero 25 al mondo - esce dal campo, abbandona le scarpette sportive per dedicarsi alla passione per le scarpe firmate: dalle ballerine di Chanel, ai sandali di Hermès fino ai tacchi di Amina Muaddi, la Kalinskaya non nasconde certo la sua dedizione per la moda infatti la vediamo sui profili social, tra le foto di un match e l’altro, sfoggiare eleganti look da sera e tenute da tempo libero tremendamente chic.

Anna Kalinskaya non disdegna nessun colore, ama spaziare tra tonalità pastello per poi cambiare totalmente e sfoggiare colori decisi come il rosso e il nero, abiti attillati si alternano a mise confortevoli e morbide.

