I look più belli dell'amfAR Gala Cannes

Cala il sipario sulla 30esima edizione dell’amfAR Gala Cannes, tenutosi all’Hôtel du Cap-Eden-Roc. La serata, presentata dall’attrice Demi Moore è stata accompagnata da una speciale performance di Cher che per l’occasione ha condiviso il palco con Nick Jonas e Jess Glynne. Durante il gala si è tenuta anche un’asta dal vivo di oggetti di lusso unico e arte contemporanea, oltre a una sfilata di moda curata da Carine Roitfeld.

L’attrice Michelle Yeoh, salita sul palco per ringraziare gli sponsor dell’evento — che in questa edizione ha raccolto 16 milioni di dollari — ha sottolineato l’importanza della missione di amfAR definendo l’associazione «un faro di speranza per tanti» e condividendo la fiducia nel «potere della scienza di sconfiggere le malattie».

Tra gli oggetti battuti all’asta durante il gala: un'opera di Kenny Scharf, dipinta in loco all'Hôtel du Cap nei giorni precedenti l'evento, un dipinto di Damien Hirst, una stampa di Andy Warhol raffigurante Elizabeth Taylor, orecchini Chopard precedentemente indossati proprio dalla presentatrice Demi Moore alla festa degli Oscar di Vanity Fair lo scorso febbraio e un'esperienza unica con Cher.

Nelle sue 30 edizioni, l’amfAR Gala Cannes ha raccolto un totale cumulativo di oltre 264 milioni di dollari per la ricerca sull’AIDS. Questo straordinario successo ha permesso alla Fondazione di effettuare investimenti determinanti per la ricerca, andando ad aggiungersi ai quasi 900 milioni di dollari raccolti dall’amfAR a partire dal 1985.

(Colby Tallia) Kelly Rowland in Gaurav Gupta Couture