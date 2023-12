Addio a Lorenzo Riva, lo stilista di abiti da sposa più amato dalle star

È scomparso all’età di 85 anni Lorenzo Riva, celebre stilista originario di Monza. L’annuncio è stato fatto su Facebook dall’amico e socio Luigi Valietti che ha scritto: «Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare». Recentemente lo stilista aveva contratto il Covid nell’ultima variante. Nonostante avesse superato la crisi dopo qualche settimana ha avuto una ricaduta a cui sono seguiti il ricovero e un’operazione. «Purtroppo qualche giorno l’operazione è mancato». A condividere questi dettagli al Corriere della Sera è Ivan Damiano Rota che con Riva ha lavorato per oltre 20 anni.

La carriera di Lorenzo Riva, classe 1938, inizia a soli 18 anni quando apre il suo primo atelier a Monza. Nel 1974 lo stilista si trasferisce a Parigi e lì diventa direttore artistico della maison Balenciaga, esperienza fondamentale per la sua formazione professionale e per la definizione dell’estetica che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Particolarmente apprezzato per i suoi abiti da sposa - lo stilista era solito dire che «più che le passerelle, i miei defilé sono stati i matrimoni - nella sua carriera Riva ha vestito alcuni dei più grandi nomi dell’intrattenimento mondiale, da Isabella Rossellini a Penelope Cruz, da Chiara Mastroianni a Whitney Huston.

Anche in una delle sue ultime interviste, datate lo scorso maggio, Lorenzo Riva si definiva un «sarto» parlando del suo contributo al pret-a-porter come una necessità per la sua azienda. «L’ho fatto volentieri, ci mancherebbe. Ma io vengo dall’Alta Moda pura. Un altro mondo» aveva precisato sulle pagine di Vanity Fair. «Direi che dopo la scomparsa di Renato Balestra, come couturier in Italia sono rimasto solo io. Sì, ci sono Versace, Armani che fanno la couture… ma vengono tutti dal pret-à-porter, al contrario mio. Li trovo tutti stupendi, creativi, meravigliosi. Ho un grande rispetto nei loro confronti. Ma io sono tutta un’altra cosa, un altro mondo».