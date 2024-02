Nicolas Ghesquiere e Louis Vuitton: 10 anni di ricordi

«Sono stato assunto per fare moda, nel modo giusto, non qualcosa di blando o mainstream». In un’intervista risalente al 2020 Nicolas Ghesquière parlava così della sua nomina a direttore artistico donna di Louis Vuitton.

«Dal momento in cui sono arrivato (nel 2013, ndr), la mia missione è stata quella di creare un guardaroba molto riconoscibile e una visione della donna Vuitton. Ho portato movimento nelle collezioni, ispirandomi alla storia dei viaggi della Maison, a disegni funzionali e nitidi e a elementi anacronistici, un contrasto con i tempi» ha proseguito lo stilista. «Con Vuitton, mi piace mescolare le epoche, come quando ho abbinato redingotes ricamate del XVIII secolo a pantaloncini sportivi e scarpe da ginnastica. Vuitton parla di una donna urbana che non ha paura di mescolare le epoche: non è né vintage né futuristica, ma entrambe».

Ghesquière celebra oggi i suoi dieci anni con la Maison francese - e un contratto che lo lega a Louis Vuitton per altri cinque anni - con una docuserie su YouTube in cui, accompagnato da alcuni “amici” del brand, racconta la sua evoluzione estetica in questi anni.

Nicolas Ghesquière: Shaping Fashion, della durata di 10 minuti per episodio, è curata dalle giornaliste Lynn Hirschberg e Sylvia Jorif che dirigono le discussioni per catturare lo spirito e le storie del direttore artistico. Un esclusivo viaggio nella memoria, dove lo stilista visionario invita amici e collaboratori a partecipare a una conversazione deliziosamente perspicace, che spazia dal cinema alla musica alla moda, ricca di aneddoti personali. Protagoniste, insieme a Ghesquière, dei primi due episodi: Emma Stone e Jennifer Connelly.

«Questa serie è stata qualcosa di completamente nuovo per me» ha raccontato il direttore artistico di Vuitton. «È stato molto piacevole prendersi il tempo per guardare indietro, riflettere e sorridere su come questi dieci anni siano volati... ed è un viaggio che è stato plasmato dai meravigliosi amici presenti in ogni episodio! Con il ritmo delle cose di oggi, è speciale sedersi e ricordare un po’».