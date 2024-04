An Invitation to Dream: la nuova mostra di Moncler

Un invito a sognare: così Moncler continua a raccontare uno dei principi su cui si è fondato il brand, il coraggio di sognare, dove la forza della passione riesce a ispirare per raggiungere le vette più alte. Da questo pensiero è nato An Invitation To Dream, un progetto curato da Jefferson Hack - CEO e co-fondatore di Dazed Media - e fotografato da Jack Davison, dove sono state coinvolte stimolanti personalità della cultura contemporanea impegnate a incoraggiare i sogni altrui.

«I sogni hanno accompagnato me e Moncler fin dal primo giorno: non abbiamo mai smesso di sognare, di essere fonte di ispirazione e al tempo stesso di lasciarci ispirare dagli altri» così ha commentato Remo Ruffini, Presidente e CEO di Moncler.

(Moncler)

Tra i personaggi che hanno preso parte a questa mostra aperta al pubblico possiamo scovare l’artista americano Daniel Arsham, il dottor Deepak Chopra, la celebre truccatrice britannica Isamaya Ffrench, l’artista Laila Gohar, il drammaturgo e attore Jeremy O. Harris, la ballerina britannica Francesca Hayward, il cantante Julianknxx, la chef britannica Ruth Rogers, il presidente e CEO di Moncler Remo Ruffini, la cantautrice giapponese Rina Sawayama, l’architetta Sumayya Vally e la modella e attivista Zaya. «In questo progetto abbiamo riunito alcune delle più brillanti menti creative che osano al punto tale da sognare anche per noi. Sono tra coloro che influenzano la cultura contemporanea e sono stati invitati a partecipare proprio perché la loro arte porta con sé nuovi punti di vista e possibilità. Il loro lavoro e i loro talenti profondamente trasformativi li rendono artisti d’eccezione del nostro tempo e quindi ideali per questo progetto» ha affermato Jefferson Hack, curatore della mostra. Così la frenesia che caratterizza la stazione centrale di Milano prenderà nuova forma e si trasformerà in ambizione e desiderio, questo grazie al completo coinvolgimento degli spazi pubblici presenti. Dal 15 al 21 aprile infatti verranno collegati tutti i cartelloni e gli schermi pubblicitari in stazione per la proiezione di testi e citazioni stimolanti per ispirare e sognare.