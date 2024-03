Le migliori valigie per un weekend fuori porta

Un settore sempre più competitivo, dal lusso all’high street, capace di affascinare un pubblico sempre più ampio. Si tratta della valigeria, nuovamente sotto i riflettori dopo il periodo di stop forzato del Covid. Il 2024 si preannuncia infatti come un anno record per il turismo, con un aumento del 2% rispetto all’ultimo anno pre-pandemico e un nuovo record mondiale di turisti (1,4 miliardi). Ecco allora che il mercato dei bagagli sta registrando una crescita esponenziale con marchi vecchi e nuovi che offrono valigie di ogni dimensione e per ogni necessità, capaci di fondere praticità ed estetica.

Panorama ha raccolto alcune delle migliori valigie su cui investire per un weekend fuori porta.

MSGM