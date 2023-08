Tutti i look di Venezia 80

Il lungo tappeto rosso è pronto anche quest'anno a ospitare le grandi star del cinema e della televisione? Sicuramente, ma la vera domanda è: chi presenzierà questa 80esima edizione?

Sono infatti molti che, in sostegno dello sciopero che ormai infiamma i lavoratori dello spettacolo americano da settimane, non faranno visita al lido. Nonostante ciò, non ci sono né conferme né certezze e il red carpet sarà una sorpresa per tutti.

Seguiamo qui insieme tutti look di ogni serata!

Caterina Murino, madrina di quest'anno,è tra le prime star ad arrivare e illuminare il lido con un total look verde firmato Giorgio Armani. Canotta e pantalone a palazzo della stessa tonalità con décolleté a punta, il tutto accompagnato da accessori Cartier. La supermodella Bianca Balti sceglie un total look di jeans firmato Ermanno Scervino, dal make-up semplice con collana dorata a catena doppia. Malika Ayane parte in grande stile con un abito plissé Issey Miyake nero, guanti fino al gomito e occhiali scuri nascosti dal ciuffo platino mentre la giovane attrice Cecilia Bertozzi opta per un look sbarazzino sempre in jeans firmato Fendi.

Caterina Murino (Ansa)