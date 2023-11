I look più originali delle celebrity ad Halloween

La notte di Halloween è il momento perfetto per dare sfogo alla creatività con look eccentrici e spaventosi. Per questo diverse celebrity non si sono lasciate sfuggire l’occasione, tra outfit singoli e di coppia, prendono parte a una competizione silenziosa per conquistare il maggior numero di like sui social.

La protagonista indiscussa della festività più creepy dell’anno è stata senza dubbio Heidi Klum: dal 2010 infatti la top model sfoggia ogni anno costumi sempre più stravaganti. La loro particolarità? Sono dei personaggi totalmente inventati, innovativi e originali. Basti ripensare all’enorme verme in cui la modella si è trasformata lo scorso anno, al suo fianco il marito Bill Kaulitz vestito da pescatore.

Quest’anno ha scelto di stupire con effetti speciali scegliendo di trasformarsi in un pavone, accompagnata dai trapezisti del Cinque du Soleil e dal marito, che questa volta interpreta un enorme uovo di pavone.

Sono però tantissime le altre celebrity che come ogni anno hanno provato a stupire i propri follower, come Megan Thee Stallion trasformatasi in uno dei fiori di Tim Burton presenti nel film Alice in Wonderland oppure Adele che per la sua esibizione a Las Vegas ha optato per il look Morticia Addams.

Pronti per giudicare ogni costume, abbiamo realizzato una gallery con i look più spaventosi e assurdi di quest’anno: