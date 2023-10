Nero e seducente, firmato Mugler

L'ispirazione che non ti aspetti: Cadwallader si ispira al mondo marino, tra polpi, lumache di mare e meduse, per una collezione colma di fascino e ricca di richiami.

È Mariacarla Boscono ad aprire la primavera estate 2024 firmata da Casey Cadwallader, dove seduzione e personalità guidano la collezione. Approdato in casa Mugler nel dicembre 2017, oggi il designer conferma ancora una volta il suo talento e fa sognare tanti con un prêt-à-porter originale e sofisticato.

L’interno del Carrousel du Louvre si trasforma in un corridoio di vento dove drappi di tessuto fluttuano alle spalle di modelle e celebrità che fendono l’aria, tra queste Paris Hilton, Paloma Elsesser, Angela Bassett, Amber Valletta e Anok Yai.

Bustini e corsetti, abiti cut-out e frange, la donna è protagonista assoluta e non ha nessuna intenzione di essere messa in discussione: silhouette dal taglio moderno omaggiano il fondatore, trasparenze e armature in resina sposano spalline importanti mentre tocchi di colore, come il blu e l’arancione, fanno capolino tra frange e veli lunghi sette metri.

Sono poi comparse figure ammaliatrici come sirene con indosso body ricoperti di paillettes e schegge trasparenti dal taglio laser che fronteggiavano il vento dando vita a una danza che le accompagna in passerella.