Moda democratica

Una moda per tutti. Che parli a persone e generazioni diverse. L’ultima sfida del sistema fashion sembra essere tra le più ambiziose.

Il primo brand a provarci è Berwich che, proprio in occasione della Milano Fashion Week, ha presentato il progetto fotografico Berwich Fits Everybody. Una chiara dichiarazione d’intenti che pone la verità al centro del mission statement del brand.

Il concetto di diversità assume nuovi significati, nuove accezioni, è il segno distintivo di ogni individuo, ciò che lo caratterizza ed è espressione di un reale valore aggiunto. È con questa narrazione che i talenti coinvolti nel progetto, con la loro unicità e voglia di raccontare la propria storia, sono liberi di non uniformarsi a canoni estetici imposti.

Otto scatti a cura del fotografo Jonathan Santoro ritraggono i volti scelti dal brand quali portavoce autentici della sua filosofia. Le immagini presentate in occasione dell’evento, sono il racconto di una moda inclusiva e di un’estetica dove la bellezza di ogni persona è data da ciò che la rende unica, “diversa”: i pantaloni Berwich vestono persone reali. Judith Bradl - creator e fashion editor, Manuela Mannarini - DJ e architetto, Simone Falcetta - tattoo artist e fotografo di moda, Filippo Graziani e Catherine Poulain - musicista lui e influencer e DJ lei, solo per citarne alcuni.

Husky porta invece una ventata di leggerezza alla Milano Fashion Week presentando una collezione primavera estate 2024 che sfida la gravità, con la nuova giacca ultra-light.

Creatività, eleganza e innovazione si fondono in questa nuova collezione, nata sotto la direzione creativa di Saverio Moschillo, che fa leva sull’uso sapiente e tecnologico dei materiali.

Tra le new entry nella collezione, come sempre totalmente Made in Italy, un confortevole e leggero bomber Husky in bordeaux e piping arancio che porta in primo piano il nuovo logo "Made on air", reversibile e con la vivida stampa dell’omonimo cane.

Tra gli outfit protagonisti della prossima stagione calda, il bomber trapuntato Husky, che rinnova la forza dei classici colori verde militare e blu, ai quali si aggiunge un’ampia palette di arancioni e gialli, e sfoggia particolari costruttivi ricercati che confermano l'alta qualità del prodotto.