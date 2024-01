Milano Moda Uomo: Fendi di città e Fendi di campagna

Per il prossimo autunno inverno Silvia Venturini Fendi gioca sulla dualità dell’urbano e del bucolico partendo dall’iconografia del kilt scozzese che perla l’intera collezione, declinato in lunghi short plissettati indossati con stivali Wellington in pelle e calzini da trekking, gonne plaid o classici pantaloni rivisti con pieghe lungo la gamba.

Le generose silhouette dei capispalla, con spalle raglan e bottoni in pelle, sono arricchite da colli in pelle Selleria e accenti contrastanti in camoscio effetto velluto a coste. Ci sono cappotti stile pescatore e giacche cerate impermeabili in tela FF side-by-side con opulenti giacche bomber e caban con profili e cuciture in shearling rasato trompe l’oeil. La maglieria color-block esalta i giocosi particolari della sartoria, dalla lucentezza di maglie a trecce pressate a caldo a cardigan avvolgenti a costine e orli triplicati o polsini su maglie polo e gilet. Il savoir faire decennale di Fendi si mescola a tecniche nuove in risposta al panorama in continua evoluzione della sartoria.

Gli accessori, presentati in un paesaggio utopico che vive tra città e campagna, sono un tripudio di curve e contorni, a partire dalla nuova «Siesta Bag» che si appiattisce come un cuscino in trapunta rigata o shearling, fino ad arrivare alla pieghevole modularità del «Melon hobo» e degli zaini adornati da cromature FF2 . Beauty bicolore in pelle texturizzata vengono portati come irriverenti borse da giorno, mentre la forma liscia e imbottita dell’iconica «Peekaboo ISeeU Soft» ritorna insieme alle linee smussate dell’imbottita «Baguette Soft Trunk».

La passerella Fendi per l’autunno inverno 2024-25 svela anche una collaborazione unica - capace di unire uomo e natura con un tocco futuristico - con il fondatore dello studio MAD, Ma Yansong, che sceglie di deostruire la «Peekaboo ISeeU Soft» decorandola con contorni laccati in alluminio sulla facciata e sulle maniglie, come riferimento all’estetica architettonica organica e fluida curvilinea di MAD. Una sneaker futuristica senza lacci presenta la suola organica iniettata e una tomaia bicolore con dettagli a bolle con accenti metallici-mentre il profilo basso e piatto crea un’alternativa ergonomica ai rivisitati classici della stagione.