L'autunno luminoso di Geox

Un autunno luminoso è la promessa di Geox per il prossimo autunno inverno. Una stagione frizzante, piena di impegni, incontri, idee. I capi spalla di questa collezione incarnano un trionfo di delicatezza e armonia cromatica, riflettendo l'impegno continuo nella ricerca di materiali da parte del brand, noto per il suo costante impegno nella ricerca e nell’utilizzo di soluzioni innovative che garantiscono traspirabilità, impermeabilità e ammortizzazione dei propri prodotti.

Le tecnologie traspiranti brevettate Geox sono integrate in capi dalle forme femminili e tagli favorevoli, seguendo le attuali tendenze e la migliore tradizione dello stile italiano. Una particolare attenzione alla sostenibilità guida la selezione dei tessuti, sia per gli esterni che per le imbottiture, con Ecologic Warm e XDown che rappresentano esempi perfetti di questo impegno. Parka, giubbotti e piumini, in varie pesantezze e finiture opache o lucide - o nel nuovo velluto a coste - caratterizzano la collezione, insieme a capi ibridi, che combinano tessuti contrastanti in modo sorprendente.

I colori includono tonalità tenui e pastello, dall'azzurro polvere al rosa cipria, perfettamente abbinati al classico cammello, che assume una lucentezza bronzea nella versione lucida. Le nuove proposte introducono un tocco di smeraldo, aggiungendo eccentricità e luminosità al piumino ultraleggero ma caldissimo, mentre i capi in piuma 90/10 Premium sfoggiano una palette di sfumature pastello, abbinata a un marrone caldo, una forte tendenza cromatica della stagione.

La collezione per il prossimo autunno celebra inoltre l'eleganza del nero, con tocchi di rosa cipria e dettagli a contrasto femminili, adatti anche per le occasioni più importanti. I capi più audaci presentano la brillante «Fancy Fabric» che, con i suoi bagliori di lurex, illumina gli inserti di alcuni imbottiti ton-sur-ton. Parka e cappotti in soft-shell con fodera lucida e dettagli in eco-teddy conferiscono uno stile chic contemporaneo, mentre i maxi cappucci staccabili aggiungono un tocco di fascino.

Gli accessori Geox si concentrano su modelli in linea con i trend e e i colori di stagione, spaziando dai mocassini senza tempo agli stivali di diverse altezze e materiali, dalle platform più "urban" alle ballerine in un festoso revival. La parte più classica della collezione presenta invece uno stile casual con materiali premium e la tecnologia brevettata Walk Pleasure, che combina comfort e stile grazie alla suola a due strati di diversa densità per un'ottima ammortizzazione anche nelle calzature formali. Gli stivali e i mocassini presentano delicati dettagli equestri in nero o cognac, con un richiamo al mood British degli anni Settanta, mentre la pelle in stampa cocco si presenta su modelli elasticizzati dal tono lucente del marrone. Le décolleté, gli stivaletti alla caviglia e le ballerine sono realizzati in un nuovo camoscio dai colori delicati e femminili, mentre la tendenza vernice nei toni di bordeaux e nude illumina vari stili con kitten heel e punta elegante, arricchiti da morsetti dorati o fibbie a contrasto.

Anche la famiglia delle sneakers si amplia, offrendo nuove altezze con platform, dettagli inediti e materiali innovativi in suede con tocchi femminili come glitter, dettagli color oro e cristalli. Le ormai classiche Spherica e Spherica Actif, leggere e potenti grazie alla tecnologia brevettata Geox, sono proposte in versioni più ecosostenibili, con tessuto riciclato e colori delicati, perfette per la stagione di mezzo come scarpe di transizione.